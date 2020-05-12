Hyundai 45 постепенно раскрывает свою суть
Новый электромобиль Hyundai 45 проходит дорожные испытания, но тестовые машины все больше обретают производственные формы, а новинка все ближе приближается к своему дебюту.
В дизайне передней части угадывается концепт 45, представленный осенью 2019 года на автошоу во Франкфурте.
Правда, на серийной модели фары головного света будут представлять собой не отдельные светодиоды, а компактные блок-фары.
В профиль серийная модель 45 еще больше похожа на одноименный концепт. На некоторых фото видны глубокие выштамповки вдоль дверей, которые делают облик машины более интересным.
Передняя и задняя стойки создают спортивный силуэт, а черная окантовка стекол должна визуально отделить крышу от кузова.
Сзади на месте стандартных установлены временные фонари, без которых на дорогу нельзя выезжать, но на серийной модели они будут крупнее и выразительнее. В целом же дизайн кроссовера сохранит стилистику минимализма.
К сожалению, на новых иллюстрациях салона не видно, но можно предположить, что он будет более традиционным, нежели на концепте.
Модель 45 будет использовать глобальную электрическую платформу Hyundai. Пока никаких технических данных о новинке нет, но уже можно с уверенностью сказать, что автомобиль получит два электромотора, по одному на каждую пару колес, чтобы обеспечить модели полный привод.
Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в этом году можно ожидать дебют нескольких новинок от Hyundai, в том числе, модели 45.