Hyundai 45 постепенно раскрывает свою суть

Новый электромобиль Hyundai 45 проходит дорожные испытания, но тестовые машины все больше обретают производственные формы, а новинка все ближе приближается к своему дебюту.

Тестовый прототип Hyundai 45 EV motor1.com

В дизайне передней части угадывается концепт 45, представленный осенью 2019 года на автошоу во Франкфурте.

Тестовый прототип Hyundai 45 EV motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV получил оригинальную светотехнику hyundai.com

Правда, на серийной модели фары головного света будут представлять собой не отдельные светодиоды, а компактные блок-фары.

Тестовый прототип Hyundai 45 EV motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV hyundai.com

В профиль серийная модель 45 еще больше похожа на одноименный концепт. На некоторых фото видны глубокие выштамповки вдоль дверей, которые делают облик машины более интересным.

Тестовый прототип Hyundai 45 EV motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV hyundai.com

Передняя и задняя стойки создают спортивный силуэт, а черная окантовка стекол должна визуально отделить крышу от кузова.

Тестовый прототип Hyundai 45 EV motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV hyundai.com

Сзади на месте стандартных установлены временные фонари, без которых на дорогу нельзя выезжать, но на серийной модели они будут крупнее и выразительнее. В целом же дизайн кроссовера сохранит стилистику минимализма.

Тестовый прототип Hyundai 45 EV motor1.com

Концепт Hyundai 45 EV hyundai.com

К сожалению, на новых иллюстрациях салона не видно, но можно предположить, что он будет более традиционным, нежели на концепте.

Футуристический салон концепта Hyundai 45 EV hyundai.com

Салон концепта Hyundai 45 EV hyundai.com

Модель 45 будет использовать глобальную электрическую платформу Hyundai. Пока никаких технических данных о новинке нет, но уже можно с уверенностью сказать, что автомобиль получит два электромотора, по одному на каждую пару колес, чтобы обеспечить модели полный привод.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в этом году можно ожидать дебют нескольких новинок от Hyundai, в том числе, модели 45.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!