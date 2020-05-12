Hyundai 45 постепенно раскрывает свою суть

Новый электромобиль Hyundai 45 проходит дорожные испытания, но тестовые машины все больше обретают производственные формы, а новинка все ближе приближается к своему дебюту.
Тестовый прототип Hyundai 45 EV
motor1.com
В дизайне передней части угадывается концепт 45, представленный осенью 2019 года на автошоу во Франкфурте.
Тестовый прототип Hyundai 45 EV
motor1.com
Концепт Hyundai 45 EV получил оригинальную светотехнику
hyundai.com
Правда, на серийной модели фары головного света будут представлять собой не отдельные светодиоды, а компактные блок-фары.
Тестовый прототип Hyundai 45 EV
motor1.com
Концепт Hyundai 45 EV
hyundai.com
В профиль серийная модель 45 еще больше похожа на одноименный концепт. На некоторых фото видны глубокие выштамповки вдоль дверей, которые делают облик машины более интересным.
Тестовый прототип Hyundai 45 EV
motor1.com
Концепт Hyundai 45 EV
hyundai.com
Передняя и задняя стойки создают спортивный силуэт, а черная окантовка стекол должна визуально отделить крышу от кузова.
Тестовый прототип Hyundai 45 EV
motor1.com
Концепт Hyundai 45 EV
hyundai.com
Сзади на месте стандартных установлены временные фонари, без которых на дорогу нельзя выезжать, но на серийной модели они будут крупнее и выразительнее. В целом же дизайн кроссовера сохранит стилистику минимализма.
Тестовый прототип Hyundai 45 EV
motor1.com
Концепт Hyundai 45 EV
hyundai.com
К сожалению, на новых иллюстрациях салона не видно, но можно предположить, что он будет более традиционным, нежели на концепте.
Футуристический салон концепта Hyundai 45 EV
hyundai.com
Салон концепта Hyundai 45 EV
hyundai.com
Модель 45 будет использовать глобальную электрическую платформу Hyundai. Пока никаких технических данных о новинке нет, но уже можно с уверенностью сказать, что автомобиль получит два электромотора, по одному на каждую пару колес, чтобы обеспечить модели полный привод.
Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в этом году можно ожидать дебют нескольких новинок от Hyundai, в том числе, модели 45.
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