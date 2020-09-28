Honda презентовала на Пекинском автошоу электрический кроссовер

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
1,2 т.
Honda презентовала на Пекинском автошоу электрический кроссовер

Японская компания Honda привезла на Пекинский автосалон прообраз будущего электрического кроссовера марки, получившего название Honda SUV e:concept.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прототип первого в истории марки полностью электрического кроссовера позволяет представить, как будет выглядеть новая модель на электротяге.

Honda SUV e:concept. Фото:

После успешного дебюта осенью прошлого года электромобиля Honda e пришло время расширить модельную гамму машин с нулевыми вредными выбросами. С учетом большой популярности кроссоверов, компания намерена в ближайшем будущем запустить в производство модель Honda SUV e.

Honda SUV e:concept. Фото:

Прототип получил купеобразный силуэт и агрессивный дизайн. По словам создателей, новинка обладает широким ассортиментом электронных систем безопасности и помощи водителю. Развлекать обитателей салона будет современная мультимедийная система Honda Connect с доступом в интернет.

Honda SUV e:concept. Фото:

Кроме того, на автошоу в Пекине компания представила нового представителя семейства CR-V, получившего гибридную силовую установку PHEV. Напомним, что ранее у Honda уже была гибридная версия, тест которой мы недавно провели, а теперь в гамме появилась модификация, батарею которой можно заряжать от внешних источников питания.

Honda CR-V Sport Hybrid e+. Фото:

Honda CR-V Sport Hybrid e+ использует инновационную силовую установку i-MMD с тяговым электромотором и 2-литровым бензиновым двигателем, который используется в роли бензогенератора. Благодаря системе PHEV автомобиль способен преодолеть исключительно на электротяге до 80 км. Производство нового гибрида планируется начать в 2021 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda и General Motors объединят усилия по созданию электромобилей.

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