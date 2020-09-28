Honda презентовала на Пекинском автошоу электрический кроссовер

Японская компания Honda привезла на Пекинский автосалон прообраз будущего электрического кроссовера марки, получившего название Honda SUV e:concept.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прототип первого в истории марки полностью электрического кроссовера позволяет представить, как будет выглядеть новая модель на электротяге.

После успешного дебюта осенью прошлого года электромобиля Honda e пришло время расширить модельную гамму машин с нулевыми вредными выбросами. С учетом большой популярности кроссоверов, компания намерена в ближайшем будущем запустить в производство модель Honda SUV e.

Прототип получил купеобразный силуэт и агрессивный дизайн. По словам создателей, новинка обладает широким ассортиментом электронных систем безопасности и помощи водителю. Развлекать обитателей салона будет современная мультимедийная система Honda Connect с доступом в интернет.

Кроме того, на автошоу в Пекине компания представила нового представителя семейства CR-V, получившего гибридную силовую установку PHEV. Напомним, что ранее у Honda уже была гибридная версия, тест которой мы недавно провели, а теперь в гамме появилась модификация, батарею которой можно заряжать от внешних источников питания.

Honda CR-V Sport Hybrid e+ использует инновационную силовую установку i-MMD с тяговым электромотором и 2-литровым бензиновым двигателем, который используется в роли бензогенератора. Благодаря системе PHEV автомобиль способен преодолеть исключительно на электротяге до 80 км. Производство нового гибрида планируется начать в 2021 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda и General Motors объединят усилия по созданию электромобилей.