Honda и General Motors займутся электромобилями вместе

Два автопроизводителя объединят свои усилия в области создания электромобилей.

Об этом сообщают представители японской компании. Напомним, что сотрудничество в области электрификации между двумя компаниями стартовал несколько лет назад.

Электрическая платформа и модульные аккумуляторы GM будут использоваться компанией Honda media.gm.com

В марте концерн General Motors презентовал свою новую электрическую платформу, которая будет использоваться на автомобилях Chevrolet, Cadillac и возрожденного Hummer. Кроме того, эта платформа будет использоваться компанией Honda.

Платформа GM была представлена в марте нынешнего года media.gm.com

В настоящее время уже есть более конкретные планы. В частности, к 2024 году на новой платформе будут созданы два серийных электромобиля Honda. Они получат от GM ультрасовременные модульные аккумуляторы Ultium и все бортовую электронику.

Инженеры Honda примут участие в доводке платформы media.gm.com

Специалисты Honda будут отвечать за дизайн экстерьера и интерьера, настройки шасси, а также адаптацию коммуникационной системы GM OnStar.

Инженеры компании будут принимать участие в доводке платформы, а выпуск электрических Honda будет организован на производственных мощностях GM в Северной Америке.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda планирует наполнить модельный ряд электромобилями.

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