Honda и General Motors займутся электромобилями вместе

Два автопроизводителя объединят свои усилия в области создания электромобилей.
Об этом сообщают представители японской компании. Напомним, что сотрудничество в области электрификации между двумя компаниями стартовал несколько лет назад.
Электрическая платформа и модульные аккумуляторы GM будут использоваться компанией Honda
media.gm.com
В марте концерн General Motors презентовал свою новую электрическую платформу, которая будет использоваться на автомобилях Chevrolet, Cadillac и возрожденного Hummer. Кроме того, эта платформа будет использоваться компанией Honda.
Платформа GM была представлена в марте нынешнего года
media.gm.com
В настоящее время уже есть более конкретные планы. В частности, к 2024 году на новой платформе будут созданы два серийных электромобиля Honda. Они получат от GM ультрасовременные модульные аккумуляторы Ultium и все бортовую электронику.
Инженеры Honda примут участие в доводке платформы
media.gm.com
Специалисты Honda будут отвечать за дизайн экстерьера и интерьера, настройки шасси, а также адаптацию коммуникационной системы GM OnStar.
Инженеры компании будут принимать участие в доводке платформы, а выпуск электрических Honda будет организован на производственных мощностях GM в Северной Америке.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda планирует наполнить модельный ряд электромобилями.
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