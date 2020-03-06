Honda готовится расширить семейство электромобилей

Компания Honda планирует представить второй полностью электрический автомобиль в Европе уже в 2022 году.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Honda намерена расширить гамму электромобилей. Нынешним летом в Европе стартуют продажи первого электрокара компании – городского хэтчбека Honda e. Ожидается, что в Европе он будет продаваться тиражом не менее 10 тысяч авто в год.

Первый серийный электромобиль компании – Honda e hondanews.eu

Второй электромобиль станет одним из четырех новых электрифицированных автомобилей, которые Honda выпустит в период с 2021 по 2022 год, заявил глава европейского представительства Honda Том Гарднер.

Новая электрифицированная линейка Honda будет включать в себя гибридную версию компактного автомобиля Civic следующего поколения, который должен появиться в 2021 году. Компания также оценивает возможность создания подзаряжаемой гибридной версии Civic PHEV.

Honda Clarity PHEV hondanews.eu

Кроме того, ожидается, что популярный компактный кроссовер HR-V получит гибридную модификацию. Электрифицированные автомобили получат обозначение Honda e:Technology, а гибриды – e:HEV.

Напомним, что совсем скоро в Украине дебютирует гибридная версия кроссовера СR-V. Кстати, по словам Гарднера, на гибридную CR-V в настоящее время приходится 60% продаж в Европе.

Гибридная Honda CR-V заменила своего одноименного родственника с дизельным мотором hondanews.eu

Кроме того, не исключается возможность импорта в Европу электрифицированных моделей Accord и Clarity PHEV. Также летом начнутся продажи нового поколения компактного хэтчбека Jazz, о котором мы уже подробно рассказывали.

Honda Jazz теперь предлагается исключительно в гибридном исполнении hondanews.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, Honda показала новый купеобразный кроссовер.

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