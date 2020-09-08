Hitachi организует выпуск электромоторов в США

Финансово-промышленная группа Hitachi планирует начать производство моторов для электромобилей на своем новом предприятии в Кентукки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hitachi намерена разрабатывать и производить силовые агрегаты для электромобилей на созданной в августе нынешнего года компании Hitachi Automotive Electric Motor Systems America. Офис и производственные мощности расположены в городе Бери в штате Кентукки. Ранее они принадлежали родственной компании Hitachi Automotive Systems. Территория предприятия занимает площадь около 260 тысяч м2, а производство пришлось отложить до 2022 году из-за эпидемии коронавируса.

Территория предприятия занимает площадь около 260 тысяч м2. Фото: hitachi-automotive.us

По словам представителей Hitachi, “основание новой компании позволит усилить позиции производителя на расширяющемся рынке электромобилей и растущем спросе на электромоторы для них в США". Интересно, что ровно 110 лет назад история компании Hitachi началась именно с производства электромоторов.

Hitachi будет выпускать широкую гамму моторов для электромобилей. Фото: hitachi-automotive.us

Стоит отметить, что Hitachi – не первая японская компания, которая решила воспользоваться растущим спросом на электрические двигатели. Ранее в этом году о своих планах по выпуску электромоторов заявила компания Yamaha, которая представила двигатель для электромобилей и мототехники. Этот мотор способен развивать мощность от 47 до 270 л.с. в зависимости от версии и объекта применения.

Электромотор Yamaha способен развивать мощность от 47 до 270 л.с. Фото: yamaha.co.jp

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компании Honda и General Motors намерены объединить усилия по созданию электромобилей.