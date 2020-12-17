Группа PSA готовит семейство компактных электрических фургонов

Группа PSA готовит семейство популярных фургонов на электротяге, в которое войдут Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e, Peugeot e-Partner и Vauxhall Combo-e.

Об этом сообщает прeсс-служба компании. Весь модельный ряд легких коммерческих автомобилей в Европе будет электрифицирован на 100% уже до конца 2021 года. Электрические версии также будут предложены и для пассажирских версий Citroën ë-Berlingo, Opel/Vauxhall Combo-e Life и Peugeot e-Rifter.

PSA готовит семейство популярных фургонов на электротяге, в которое войдут модели четырех брендов: Citroen, Opel, Peugeot и Vauxhall media.groupe-psa.com

С 2019 года PSA реализует стратегию электрификации, а к 2025 году концерн намерен предложить полный модельный ряд автомобилей на электротяге.

После запуска в 2020 году электрических версий коммерческих моделей среднего класса и крупногабаритных фургонов сегмента, пришло время запуска полностью электрических версий для самых компактных моделей коммерческой линейки, в том числе, пассажирских модификаций.

Электрические версии будут предложены для грузовых и пассажирских версий media.groupe-psa.com

Все модели семейства будут построены на платформе еСМР. В арсенале новинок – 100-сильный электромотор, питание для которого обеспечит тяговый аккумулятор на 50 кВтч с жидкостным охлаждением и максимальной выходной мощностью до 100 кВт. Бортовое зарядное устройство имеет мощность 7,4 кВт (однофазное) или 11 кВт (трехфазное).

Все модели семейства будут построены на платформе еСМР media.groupe-psa.com

Питание для 100-сильного электромотора обеспечит тяговый аккумулятор на 50 кВтч media.groupe-psa.com

Электрические фургоны будут собирать на испанском заводе в городе Виго. Электродвигатели и ряд других компонентов будут поставляться из Франции.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel готовит электрическую версию фургона Movano.