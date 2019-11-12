Гроза Nissan Leaf и Renault Zoe: китайский электромобиль за 19 тыс. евро

Aiways U5 – новый китайский кроссовер с электромотором. Модель уже сертифицирована в Европе. Продажи запланированы на начало 2020 года.
Как стало известно OBOZREVATEL, китайский электромобиль Aiways U5 будет представлен в европейских странах, в которых определены самые высокие государственные субсидии на покупку электрокаров.
Внешность Aiways U5 можно описать как технологичную и самобытную
ai-ways.com
Например, в Германии их размер повысили до 6 тыс. евро. С учетом такой скидки Aiways U5 обойдется всего в 19 тысяч евро! Для сравнения, там же электромобиль "Ниссан Лиф" с учетом субсидий обойдется немногим более 30 тыс.
Интересно, что кроме привлекательной цены у новинки есть и завидные характеристики. Электромотор, который приводит в движение передние колеса, выдает 190 л.с. В базовой версии с батареей емкостью 63 кВтч запас хода составляет 460 км.
Панорамное остекление и фонари через всю корму – современный дизайн в Aiways U5 повсюду
ai-ways.com
Но за доплату доступен второй блок на 18 кВтч. В этом случае суммарная дальность пробега равна 560 км. Стоит отметить, что китайские бренды для подсчета используют устаревший сертификат NEDC. В реальности 560 км могут превратиться в 400, что в любом случае отличное предложение для бюджетного электромобиля.
Электромобиль Nissan Leaf – один из главных соперников Aiways U5 в Европе
nissan-global.com
Кроме того, благодаря длине 4680 мм и колесной базе 2800 мм кроссовер Aiways U5 получился не таким уж и компактным. При этом дизайн получился довольно самобытным – китайский автомобиль никого не копирует.
Интерьер Aiways U5 получился современным и без традиционных для китайских авто украшений
ai-ways.com
То же касается и салона – передняя панель выглядит аккуратно и современно. Кнопки заменили сенсорными органами управления, а за главные функции отвечает крупный центральный экран, который сочетается с цифровым щитком приборов.
В Китае продажи Aiways U5 стартуют в конце ноября. Видимо, от успешного запуска новинки на домашнем рынке будет зависеть дальнейшая судьба проекта.
Как рассказывал OBOZREVATEL:
В Украине резко вырос спрос на б/у электромобили. Автомобилисты установили новый рекорд регистраций.
Tesla Model S получила нового соперника. Кроме электромоторов, автомобиль оснащен бензиновым двигателем.
"Мерседес Гелендваген" превратится в электромобиль – автопроизводитель уже подтвердил свои планы.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.