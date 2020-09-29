Great Wall удивил концептом в стиле ретро

Китайская компания Great Wall удивила посетителей открывшегося в Пекине автошоу привлекательным концептом Futurist в ретро стиле.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинку разработал известный британский дизайнер Бил Симмонс, ранее работавший в Land Rover. Ранее он создал для Great Wall облик кроссовера Haval Big Dog.

Концепт представляет собой классический седан в стиле европейских автомобилей конца 60-х-начала 70-х годов. По своей стилистике Futurist напоминает культовый Ford Mustang, а пропорциями – не менее знаковую модель BMW 2002. Британскому дизайнеру удалось создать уникальный облик машины, который отличается чистыми линиями и вниманием к деталям.

В числе интересных решений – аккуратные камеры в хромированных корпусах, напоминающие классические зеркала заднего вида, круглые противотуманные фары в стиле оригинального Mini Cooper, а также характерные ажурные диски, которые вполне могли бы нести логотипы немецкой Alpina. Не менее эффектно выглядят распашные двери без рамок, а также утопленные в кузов ручки дверей.

В интерьере Futurist удачно соединились современные элементы с ретро мотивами. Руль с тремя спицами и хромированными вставками, круглые дефлекторы-турбины в хромированных окладах с сенсорными кнопками в центре и тонкая ручка управления "поворотниками" органично смотрятся вместе с цифровой шкалой приборов, большим тачскрином по центру торпеды и прозрачным сенсорной панелью управления трансмиссией и вспомогательными функциями. Четырехместный салон получил индивидуальные анатомические кресла. Для отделки используется комбинированная кожа и замша в монохромных цветах.

Futurist построен на универсальной модульной платформе Lemon, которая позволяет использовать ДВС, электропривод или их разнообразные гибридные комбинации. В частности, электрический вариант использует перспективную батарея без кобальта, которая гарантирует запас хода до 700 км. Кроме того, автомобиль оснащен функцией автопилота третьего уровня и возможность голосового управления.

Увидит ли свет Futurist или отправиться в коллекцию R&D-центра компании пока не ясно, но сам факт появления подобного авто говорит о многом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Great Wall готовит к производству рамный внедорожник под брендом Wey.