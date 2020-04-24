Google научил автомобили ездить без водителя

Компания Waymo, которая входит в состав империи Google, представила автопилот пятого уровня, на базе электрического кроссовера Jaguar I-Pace.

Компания Waymo презентовала новое поколение автопилота пятого поколения waymo.com

Разработанный компанией пакет для автономного управления пятого уровня был полностью переработан с учетом дорожных испытаний. За время работы над проектом, тестовые автомобили "накатали" по дорогам общего пользования 32 млн км и еще 16 млрд км в режиме симуляции.

В результате новинка стала не только существенно эффективнее, чем предшественник, но и стала конструктивно вдвое дешевле.

За время разработки автопилота тестовые авто преодолели более 32 млн км по обычным дорогам waymo.com

В комплект вошли новые лидары собственной разработки, которые обеспечивают круговой обзор и генерируют объемное изображение окружающего автомобиль пространства. Благодаря лидарам, система способна просчитывать размеры объектов и расстояние до них вокруг автомобиля на расстоянии до 300 метров, получая информацию с более высокой точностью и разрешением.

Новые лидары позволяют получать информацию об объектах, их размерах и расстоянии до них waymo.com

Лидары работают вместе с новыми высокоточными камерами. Они могут получать более детализированное изображение высокого качества даже в сложных дорожных условиях. Комбинация новых лидаров и камер также позволяет автомобилям Waymo идентифицировать пешеходов и дорожные знаки на расстоянии до 500 метров.

В систему входят радары, лидары и камеры нового поколения waymo.com

Система автопилота Waymo также имеет в свое арсенале радары нового поколения, которые могут мгновенно определять и измерять скорость объекта даже в самых сложных погодных условиях, таких как, туман, дождь или снег, обеспечивая контроль за объектами вокруг автомобиля.

Новый автопилот Waymo пятого уровня является первой в мире радиолокационной системой с формированием изображений для автономного управления с максимальным разрешением, диапазоном работы и полем зрения.

Система формирует изображение с максимальным разрешением waymo.com

Первым тестовым авто, оснащенным новым автопилотом Waymo стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Еще одно полезное отличие новинки в том, что компоненты системы располагается на крыше, позволяя сохранить полезное пространство в багажнике машины для его использования по назначению.

Компоненты системы не влияют на функционал автомобиля waymo.com

Намним, что компания Waymo начала проект по созданию автомобилей с автономным управлением в 2009 году.

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