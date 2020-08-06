GM зарегистрировал в России электромобиль Hummer. Что это значит?

Американский концерн General Motors зарегистрировал в России товарный знак Hummer, под которым на рынок отправится новый электрический внедорожник.

Производитель внес в базу Роспатента изображение с логотипом Hummer в новом фирменном стиле. При этом рынок электромобилей в России развит очень слабо и появление в продаже на территории РФ соответствующей модели маловероятно.

Тем не менее, работа с патентным бюро вовсе ничего не говорит о коммерческих планах производителя в отношении конкретной страны. Регистрация торговой марки – довольно формальная юридическая процедура. Для того, чтобы подтвердить свои права на конкретный бренд и оформление его айдентики, достаточно внести соответствующие материалы в патентное бюро в любой стране, где существует такая возможность.

Так выглядит зарегистрированный логотип Hummer с фирменным штрифтом. Фото: drom.ru

Напомним, первый электрический Hummer под брендом GMC представят осенью 2020 года, а в производство новый внедорожник отправится через год. Мощность силовой установки превысит 1000 л.с., а на разгон до 100 км/ч потребуется всего 3 секунды. Покупатели смогут выбрать между пикапом и пятидверным SUV.

GMC Hummer EV – очень большой внедорожник. Фото: drom.ru

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