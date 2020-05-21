GM подготовила самую крутую батарею для электромобилей

Американский концерн GM разработал новый тип батарей для электромобилей, которые рассчитаны на пробег в 1 600 000 км. Таким образом, батарейные блоки будут отличаться повышенной надежностью.

Трудно представить, за какое количество лет среднестатистический автомобилист преодолеет такое расстояние на электрокаре. Даже сегодня батареи теряют свою емкость довольно медленно. А в целом электромобили отличаются повышенной надежностью работы в сравнении с авто с ДВС.

General Motors создала новые надежные батареи

В General Motors говорят, что батареи нового типа почти готовы. Но точные сроки внедрения этих компонентов назвать пока сложно. Ведь сперва компания запустит новые электромобили Chevrolet и Cadillac с батареями линейки Ultium, презентация которых состоялась в этом году.

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Новая линейка батарей будет предложена в диапазоне емкости 50-200 кВтч, а максимальный запас хода составит 640 км на одной зарядке, но этот показатель коснется только самых мощных и дорогих электромобилей Cadillac.

GM Ultium – новая линейка батарей, которые скоро появятся в серийных электрокарах концерна gm.com

Ожидается, что кроме повышенного срока службы, новые батареи, которые появятся после Ultium, станут не только надежнее, но также дешевле, энергоэффективнее и предложат увеличенный запас хода.

Кроссовер Cadillac станет одним из первых электромобилей с батареями GM Ultium gm.com

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