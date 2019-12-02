Главная Новости
3 декабря • обновлено в 12:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Электромобили

Первый электромобиль Skoda: как он едет

660
Читать материал на украинском

Электромобиль Skoda Citigo-e iV 2020 уже официально представлен. Теперь стало известно, как он едет. В компактном кузове конструкторам удалось воплотить массу интересных решений.

На автомобиле уже прокатились специалисты Auto.cz и поделились собственным мнением. Сразу стоит отметить, что новый электромобиль журналистам понравился. Однако все его достоинства – далее.

Электромобиль Skoda Citigo-e iV готов к выходу на рынок

Электромобиль Skoda Citigo-e iV готов к выходу на рынок

auto.cz

В качестве основы послужил стандартный хэтчбек Skoda Citigo c ДВС. От него новинка отличается тонкими изменениями экстерьера вроде переработанного переднего бампера и решетки, окрашенной в цвет кузова. Благодаря этим элементам узнать электромобиль "Шкода" проще простого.

Новости
Сколько стоит самая дешевая Skoda Octavia 2020: появилась цена
Окрашенная в цвет кузова передняя решетка – стильное решение

Окрашенная в цвет кузова передняя решетка – стильное решение

auto.cz

Конечно, главные преимущества компактного кузова – удобная парковка в центре города, при этом салон способен вместить четыре взрослых пассажира и 250 л багажа (923 л при сложенных задних сиденьях). Но что Skoda Citigo-e iV предлагает еще?

В салоне Skoda Citigo-e iV много простого пластика, но дизайн приятный и современный

В салоне Skoda Citigo-e iV много простого пластика, но дизайн приятный и современный

auto.cz

Бортовой компьютер Skoda Citigo-e iV показывает данные о заряде батареи и запасе хода

Бортовой компьютер Skoda Citigo-e iV показывает данные о заряде батареи и запасе хода

auto.cz

Мощность электромотора составляет 83 л.с., а батарейный блок получил емкость 37 кВтч (из которых доступны 32 кВтч). Компактный электрокар способен преодолеть до 250 км на одной зарядке. Однако эти данные приведены в соответствии с европейским сертификатом WLTP – в реальных условиях эксплуатации цифра будет немного меньше.

В компактном кузове Skoda Citigo-e iV удалось предложить вместительный багажник

В компактном кузове Skoda Citigo-e iV удалось предложить вместительный багажник

auto.cz

С другой стороны, важное преимущество модели – привлекательная цена. В Чехии электромобиль Skoda начинается с 480 000 крон (496 тыс. грн или 19 тыс. евро). Но и на этом производитель не остановился.

Электрокар Skoda Citigo-e iV 2020

Электрокар Skoda Citigo-e iV 2020

auto.cz

Новинку оснастили системой рекуперации энергии, которой прежде могли похвастать только самые дорогие электромобили. Citigo-e iV предлагает четыре уровня настройки – в самом экологичном производительность снижается, а максимальная скорость ограничивается 95 км/ч.

Новости
Бюджетник Skoda Rapid 2020 полностью рассекречен
Skoda Citigo-e iV 2020

Skoda Citigo-e iV 2020

auto.cz

Для повышения энергоэффективности отключается кондиционер. При этом, если возникла необходимость резкого обгона, достаточно полностью продавить педаль акселератора, чтобы электрическая "Шкода Ситиго" выдала максимальную мощность. Для этой манипуляции не придется отключать рекуперацию, очень удобно.

Электромобиль Skoda Citigo-e iV – перспективное городское авто

Электромобиль Skoda Citigo-e iV – перспективное городское авто

auto.cz

Единственное нарекание, которое вызвал автомобиль у специалистов, связано с работой системы Move & Fun. Это мультимедийный комплекс, который предполагает синхронизацию со смартфоном. Для этого необходимо установить соответствующее приложение, которое отвечает за второстепенные функции машины.

Основой для электромобиля послужила стандартная Skoda Citigo

Основой для электромобиля послужила стандартная Skoda Citigo

skoda-auto.com

Это самое приложение работало нестабильно, однако, как известно, это решается обновлением ПО, над которым в компании уже наверняка работают.

Новости
Skoda Octavia 2020 получила еще одного соперника: теперь из Китая

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто электромобили новые авто Skoda новости
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги