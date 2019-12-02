Первый электромобиль Skoda: как он едет

Электромобиль Skoda Citigo-e iV 2020 уже официально представлен. Теперь стало известно, как он едет. В компактном кузове конструкторам удалось воплотить массу интересных решений.

На автомобиле уже прокатились специалисты Auto.cz и поделились собственным мнением. Сразу стоит отметить, что новый электромобиль журналистам понравился. Однако все его достоинства – далее.

Электромобиль Skoda Citigo-e iV готов к выходу на рынок auto.cz

В качестве основы послужил стандартный хэтчбек Skoda Citigo c ДВС. От него новинка отличается тонкими изменениями экстерьера вроде переработанного переднего бампера и решетки, окрашенной в цвет кузова. Благодаря этим элементам узнать электромобиль "Шкода" проще простого.

Окрашенная в цвет кузова передняя решетка – стильное решение auto.cz

Конечно, главные преимущества компактного кузова – удобная парковка в центре города, при этом салон способен вместить четыре взрослых пассажира и 250 л багажа (923 л при сложенных задних сиденьях). Но что Skoda Citigo-e iV предлагает еще?

В салоне Skoda Citigo-e iV много простого пластика, но дизайн приятный и современный auto.cz

Бортовой компьютер Skoda Citigo-e iV показывает данные о заряде батареи и запасе хода auto.cz

Мощность электромотора составляет 83 л.с., а батарейный блок получил емкость 37 кВтч (из которых доступны 32 кВтч). Компактный электрокар способен преодолеть до 250 км на одной зарядке. Однако эти данные приведены в соответствии с европейским сертификатом WLTP – в реальных условиях эксплуатации цифра будет немного меньше.

В компактном кузове Skoda Citigo-e iV удалось предложить вместительный багажник auto.cz

С другой стороны, важное преимущество модели – привлекательная цена. В Чехии электромобиль Skoda начинается с 480 000 крон (496 тыс. грн или 19 тыс. евро). Но и на этом производитель не остановился.

Электрокар Skoda Citigo-e iV 2020 auto.cz

Новинку оснастили системой рекуперации энергии, которой прежде могли похвастать только самые дорогие электромобили. Citigo-e iV предлагает четыре уровня настройки – в самом экологичном производительность снижается, а максимальная скорость ограничивается 95 км/ч.

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Skoda Citigo-e iV 2020 auto.cz

Для повышения энергоэффективности отключается кондиционер. При этом, если возникла необходимость резкого обгона, достаточно полностью продавить педаль акселератора, чтобы электрическая "Шкода Ситиго" выдала максимальную мощность. Для этой манипуляции не придется отключать рекуперацию, очень удобно.

Электромобиль Skoda Citigo-e iV – перспективное городское авто auto.cz

Единственное нарекание, которое вызвал автомобиль у специалистов, связано с работой системы Move & Fun. Это мультимедийный комплекс, который предполагает синхронизацию со смартфоном. Для этого необходимо установить соответствующее приложение, которое отвечает за второстепенные функции машины.

Основой для электромобиля послужила стандартная Skoda Citigo skoda-auto.com

Это самое приложение работало нестабильно, однако, как известно, это решается обновлением ПО, над которым в компании уже наверняка работают.

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