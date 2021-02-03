Genesis готовит конкурента кроссоверу Tesla Model Y

Модельную линейку премиального корейского бренда Genesis скоро может пополнить первый полностью электрический кроссовер. Прототип новинки заметили на тестах.

Об этом сообщает портал Carscoops. В Германии на дорогах общего пользования неутомимые фотошпионы заметили опытный образец первой электрической модели бренда Genesis.

Новинка получит глобальную электрическую платформу E-GMP альянса Kia-Hyundai, которая совсем скоро будет представлена на электрическом кроссовере Ioniq 5. Ожидается, что автомобиль сможет преодолевать на полностью зараженной батарее расстояние порядка 500 км, а на быстрой зарядной станции за 5 минут можно будет дозарядить АКБ, чтобы преодолеть следующие 100 км.

От своего родственника Genesis будет отличаться совершенно иным дизайном кузова, который будет выполнен в стилистике других моделей бренда. Появление электромобиля в продуктовом портфолио Genesis является частью стратегии развития концерна, которая предполагает существенное расширение "зеленых" версий и увеличение их доли в общем объеме продаж.

Ожидается, что новинка будет презентована до конца нынешнего года. Основными конкурентами для нее станут Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-e. Больше подробностей о новинке станет известно после презентации родственного Ioniq 5, которая состоится в конце февраля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Великобритании подвергли тюнингу электромобиль Ford Mustang Mach-E, а в Италии готовят самый мощный в мире электрический гиперкар.