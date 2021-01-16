General Motors представила новый бренд для коммерческих моделей

В рамках стратегии электрификации американский концерн General Motors представил новый бренд BrightDrop, который будет отвечать за коммерческие модели электротранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый бренд BrightDrop не только займется выпуском электрических машин, но и предложит полный комплекс услуг по доставке грузов от двери до двери.

Первым детищем BrightDrop стал фургон EV600 media.gm.com

Первым детищем BrightDrop стал фургон EV600. Он построен на модульной платформе Ultium, представленной в прошлом году. Технические параметры силового агрегата модели пока не сообщается, но в компании обещают, что запас хода составит не менее 400 км. Полная масса фургона – 4,5 т, а багажное отделение имеет объем 17 м3. Доступ к багажу обеспечивается через боковые сдвижные двери и заднюю широкую дверь-ролету.

Заряжать батарею можно на станциях мощностью 120 кВт. За час она обеспечит автомобиль энергией на преодоление дистанции в 170 миль (273 км). В списке опций есть датчики парковки, камера заднего вида, системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и контроля рядности, а также информационно-развлекательная система с сенсорным 13,4-дюймовым дисплеем.

Полная масса фургона – 4,5 т, а багажное отделение имеет объем 17 м3 media.gm.com

Еще одной интересной новинкой бренда стал роботизированный контейнер BrightDrop EP1. Он способен самостоятельно перемещаться в пространстве со скоростью до 5 км/ч. Грузоподъемность контейнера – 90 кг, а объем – 0,65 м3. Внутри предусмотрены регулируемые по высоте полки, позволяющие компоновать пространство под нужды пользователя. Размеры робота оптимизированы для использования в паре с фургоном EV600. Подобный робот-контейнер позволит снизить физическую нагрузку на курьеров и ускорить процессы погрузки/выгрузки.

Роботизированный контейнер BrightDrop EP1 имеет грузоподъемность 90 кг и объем 0,65 м3 media.gm.com

Первым серьезным клиентом BrightDrop стала известная американская курьерская служба FedEx. До конца нынешнего года компания получит в свое распоряжение партию из 500 электрических фургонов. А коммерческие продажи BrightDrop EV600 запланированы на начало будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rivian показала электрический фургон, созданный для интернет-гиганта Amazon, а на выставке CES-2021 показали электрофургон Cenntro CityPorter.