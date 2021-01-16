General Motors представила новый бренд для коммерческих моделей

В рамках стратегии электрификации, американский концерн General Motors представил новый бренд BrightDrop, который будет отвечать за коммерческие модели электротранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новый бренд BrightDrop займется не только выпуском электрических машин, но и предложит полный комплекс услуг по доставке грузов от двери до двери.

Первым детищем BrightDrop стал фургон EV600. Он построен на модульной платформе Ultium, представленной в прошлом году. Технические параметры силового агрегата модели пока не сообщается, но в компании обещают, что запас хода составит не менее 400 км. Полная масса фургона – 4,5 т, а багажное отделение имеет объем 17 м3. Доступ к багажу обеспечивается через боковые сдвижные двери и заднюю широкую дверь-ролету.

Заряжать батарею можно на станциях мощностью 120 кВт. За час она обеспечит автомобиль энергией на преодоление дистанции в 170 миль (273 км). В списке опций есть датчики парковки, камера заднего вида, системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и контроля рядности, а также информационно-развлекательная система с сенсорным 13,4-дюймовым дисплеем.

Еще одной интересной новинкой бренда стал роботизированный контейнер BrightDrop EP1. Он способен самостоятельно перемещаться в пространстве со скоростью до 5 км/ч. Грузоподъемность контейнера – 90 кг, а объем – 0,65 м3. Внутри предусмотрены регулируемые по высоте полки, позволяющие компоновать пространство под нужды пользователя. Размеры робота оптимизированы для использования в паре с фургоном EV600. Подобный робот-контейнер позволит снизить физическую нагрузку на курьеров и ускорить процессы погрузки/выгрузки.

Первым серьезным клиентом BrightDrop стала известная американская курьерская служба FedEx. До конца нынешнего года компания получит в свое распоряжение партию из 500 электрических фургонов. А коммерческие продажи BrightDrop EV600 запланированы на начало будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Rivian показала электрический фургон, созданный для интернет-гиганта Amazon, а на выставке CES-2021 показали электрофургон Cenntro CityPorter.