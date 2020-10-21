General Motors представил электромобиль Hummer и назвал его цену

Концерн General Motors официально представил новый Hummer. Это имя электрического пикапа, который будет продаваться под маркой GMG. Уже известны все характеристики новинки, дата ее выхода на рынок и цены.

Фото и подробности о GMC Hummer EV (полное название машины) опубликовала пресс-служба производителя. Сообщается, что новинка поступит в продажу осенью 2021 года.

GMC Hummer EV General Motors

Электрический пикап Hummer EV будет представлен в нескольких версиях, и в самой мощной из них он оснащается тремя электродвигателями отдачей 746 кВт / 1014 л.с. и 15 592 Нм (более слабые варианты, которые появятся позднее, получат два электромотора). С такой силовой установкой утилитарная машина ускоряется от 0 до 60 миль в час (96 км / ч) всего три секунды.

GMC Hummer EV General Motors

Автомобиль использует батарею, которая состоит из 24 блоков, ее хватает на 563 км пробега. Также пикап получил высокопроизводительный режим Watt Freedom (Свобода ваттов) и систему CrabWalk (режим краба), которая поворачивает задние колеса. Максимальная глубина преодоления брода составляет 610 мм.

GMC Hummer EV General Motors

Кроме того, в оснащение GMC Hummer EV входят съемные панели крыши, адаптивная пневмоподвеска, 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory (также доступны 37-дюймовые шины), информационно-развлекательная система с экраном на 13,4 дюйма, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, камеры UltraVision.

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

Выпускать новинку будет завод GM в Хамтрамке в Детройте, цены начинаются от 79 990 долларов (всего предложат четыре модификации). На старте продаж будет доступна версия Edition 1 по цене 112 595 долларов, вариант EV3X выйдет осенью 2022 года с ценником в 99 995 долларов, EV2X (с двумя электродвигателями) будет доступен весной 2023 года по цене 89 995 долларов, а самый дешевый вариант – EV2, также с двумя моторами – прибудет лишь весной 2024 года и он-то как раз и окажется самым дешевым вариантом – за 79 995 долларов.

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

GMC Hummer EV General Motors

General Motors прекратила продажи оригинального Hummer в 2010 году. Причиной послужило падение спроса на модель из-за из-за рецессии и высоких цен на топливо. Это привело к тому, что в 2009 году Hummer объявил о банкротстве.

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