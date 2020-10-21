General Motors представил электромобиль Hummer и назвал его цену

Концерн General Motors официально представил новый Hummer. Это имя электрического пикапа, который будет продаваться под маркой GMG. Уже известны все характеристики новинки, дата ее выхода на рынок и цены.

Фото и подробности о GMC Hummer EV (полное название машины) опубликовала пресс-служба производителя. Сообщается, что новинка поступит в продажу осенью 2021 года.

Электрический пикап Hummer EV будет представлен в нескольких версиях, и в самой мощной из них он оснащается тремя электродвигателями отдачей 746 кВт / 1014 л.с. и 15 592 Нм (более слабые варианты, которые появятся позднее, получат два электромотора). С такой силовой установкой утилитарная машина ускоряется от 0 до 60 миль в час (96 км / ч) всего три секунды.

Автомобиль использует батарею, которая состоит из 24 блоков, ее хватает на 563 км пробега. Также пикап получил высокопроизводительный режим Watt Freedom (Свобода ваттов) и систему CrabWalk (режим краба), которая поворачивает задние колеса. Максимальная глубина преодоления брода составляет 610 мм.

Кроме того, в оснащение GMC Hummer EV входят съемные панели крыши, адаптивная пневмоподвеска, 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory (также доступны 37-дюймовые шины), информационно-развлекательная система с экраном на 13,4 дюйма, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, камеры UltraVision.

Выпускать новинку будет завод GM в Хамтрамке в Детройте, цены начинаются от 79 990 долларов (всего предложат четыре модификации). На старте продаж будет доступна версия Edition 1 по цене 112 595 долларов, вариант EV3X выйдет осенью 2022 года с ценником в 99 995 долларов, EV2X (с двумя электродвигателями) будет доступен весной 2023 года по цене 89 995 долларов, а самый дешевый вариант – EV2, также с двумя моторами – прибудет лишь весной 2024 года и он-то как раз и окажется самым дешевым вариантом – за 79 995 долларов.

General Motors прекратила продажи оригинального Hummer в 2010 году. Причиной послужило падение спроса на модель из-за из-за рецессии и высоких цен на топливо. Это привело к тому, что в 2009 году Hummer объявил о банкротстве.

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