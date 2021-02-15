General Motor представил два новых электромобиля

Американский концерн General Motor презентовал два новейших электромобиля – хэтчбек Bolt и кроссовер Bolt SUV

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинки построены на общей платформе и способны преодолеть от 402 до 416 км. Автомобили являются частью плана концерна по расширению электрической гаммы, которая предполагает презентацию 30 новых электромобилей до 2025 года.

В компании Chevrolet намерены воспользоваться этим успешным продуктом и провели глубокую модернизацию новинки. media.chevrolet.com

С момента дебюта в 2017 году, модель Bolt разошлась по миру тиражом свыше 100 тысяч машин. Не менее важно, что 75% покупателей впервые стали владельцами продукции GM. В компании Chevrolet намерены воспользоваться этим успешным продуктом и провели глубокую модернизацию новинки.

Автомобили являются частью плана концерна по расширению электрической гаммы media.chevrolet.com

Автомобиль получил свежий дизайн с новым оформлением передней части машины. Сзади появились новые выразительные бампера с тонкими рефлекторами. Новая задняя дверь получила более стильные фонари.

Новая задняя дверь получила более стильные фонари media.chevrolet.com

В салоне появился новый руль, приборная панель с 8-дюймовой цифровой шкалой и блок управления режимами работы трансмиссии. Также новинка получила новую центральную консоль с большим сенсорным экраном на 10,2 дюйма и расширенным функционалом. Мультимедиа поддерживает беспроводной доступ к Apple CarPlay и многочисленным приложениям, например, Alexa, а также Spotify и Weather Channel.

В салоне появился новый руль, приборная панель с 8-дюймовой цифровой шкалой и блок управления режимами работы трансмиссии media.chevrolet.com

Кроссовер Bolt EUV имеет схожий дизайн, однако, все кузовные панели у новинки собственные. Кроме того, новинки на 160 мм длиннее, а ее колесную базу растянули по сравнению с хэтчбеком на 74 мм. Это позволило увеличить пространство в задней части салона до 993 мм. Для багажа в максимальном варианте при сложенных задних сидениях предоставляется до 1614 л.

Для багажа в максимальном варианте при сложенных задних сидениях предоставляется до 1614 л media.chevrolet.com

Bolt EUV имеет более богатую комплектацию, которая включает беспроводную зарядку для смартфонов, панорамную крышу, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, а также задние сидения с подогревом.

Кроссовер Bolt EUV имеет схожий дизайн, однако, все кузовные панели у новинки собственные media.chevrolet.com

Bolt EUV станет первым автомобилем Chevrolet, который оснащен системой полуавтономного управления Super Cruise. В списке электронных помощников обеих новинок в стандартной комплектации есть Automatic Emergency Braking, Forward Collision Alert, Front Pedestrian Braking и Lane Keep Assist с функцией Lane Departure Warning.

Bolt EUV станет первым автомобилем Chevrolet, который оснащен системой полуавтономного управления Super Cruise media.chevrolet.com

В качестве опции можно заказать системы Adaptive Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert и HD Surround Vision.

По дизайну салона автомобили унифицированы media.chevrolet.com

Оба автомобиля оснащены литий-ионной батареи на 65 кВтч, которая питает электромотор мощностью 203 л.с. и моментом 360 Нм. Обе модели имеют привод на передние колеса. Хэтчбек имеет запас хода 416 км, а более тяжелый и крупный SUV имеет в своем арсенале 402 км.

Оба автомобиля оснащены литий-ионной батареи на 65 кВтч, которая питает электромотор мощностью 203 л.с. и моментом 360 Нм media.chevrolet.com

Электромобили снабжены зарядкой на 11 кВт, что позволяет за 30 минут пополнить батарею на 161 км у Bolt и на 153 км – у кроссовера.

Bolt и Bolt EUV ожидаются у американских дилеров нынешним летом. Стоимость хэтчбека стартует с отметки $31995 и цену кроссовера объявят чуть позже.

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