Geely объединит усилия с Baidu для создания электромобилей

Китайский холдинг Geely официально анонсировал партнерство с интернет-гигантом Baidu по созданию нового бренда электромобилей.

Об этом сообщает портал Carscoops. Совместный проект направлен на создание совершенно нового бренда, который сконцентрирует усилия на исследованиях и разработке электромобилей с автономным управлением.

В рамках партнерства между Geely и Baidu в качестве основы для новых электрических моделей будет использоваться "открытая" платформа для электромобилей Sustainable Experience Architecture (SEA), презентованная в сентябре 2020 года.

Baidu внесет свой вклад в развитие интеллектуального вождения и автономных технологий. Это означает, что электромобили, которые будут выпускаться новым подразделением, будут оснащены полным портфелем технологий Baidu, включая систему автономного управления Apollo, DuerOS для Apollo и Baidu Maps.

Напомним, что компания Baidu ведет разработки автомобилей с автопилотом с 2013 года. В 2014 году компания показала опытные образцы на базе BMW, а в 2016-м были представлены экспериментальные прототипы на основе моделей BYD, Chery и Foton.

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