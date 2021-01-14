Фургон Citroen Berlingo стал электрическим

Французская компания Citroen представила электрическую версию популярного компактного фургона Berlingo.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка представляет собой полностью электрический вариант модели, а энергии батареи хватит, чтобы без остановки преодолеть до 275 км (по циклу WLTP).

Для новинки компания подготовила три различных конфигурации и две комплектации int-media.citroen.com

e-Berlingo получил в свое распоряжение мотор мощностью 100 кВт (136 л.с.), а батарея имеет энергоемкость 50 кВтч, причем она может заряжаться на станциях быстрой зарядки мощностью до 100 кВт. По данным производителя на зарядку до 80% емкости на такой станции Citroеn е-Berlingo Van потребуется всего 30 минут.

Автомобиль получил в свое распоряжение мотор мощностью 100 кВт int-media.citroen.com

Автомобиль имеет полезный объем грузового отсека до 4,4 м3 и способен перевозить до 800 кг грузов. Для новинки компания подготовила три различных конфигурации и две комплектации. Еще одной полезной опцией станет приложение MyCitroen, которое позволит пользователю контролировать процесс зарядки и включить обогрев в машине дистанционно.

Приложение MyCitroen позволит пользователю контролировать процесс зарядки int-media.citroen.com

Новинка пополнит семейство электрических коммерческих моделей марки, которое будет представлено также моделями е-Dispatch и е-Relay.

На зарядку АКБ до 80% емкости потребуется всего 30 минут int-media.citroen.com

Появление е-Berlingo Van у европейских дилеров ожидается во второй половине нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на выставке CES-2021 компания Cenntro представила электрический фургон CityPorter, а компания Canoo презентовала электрофургоны MPDV.