Ford представил электрический Transit и сразу назвал его цену

Компания Ford представила электрическую версию "Транзита". Машина получила название Ford E-Transit, ее выход на рынок состоится в следущем году, причем производитель сразу же назвал и цену электрофургона – американцам он обойдется в 45 000 долларов.

Внешне Ford E-Transit повторяет обычный фургон, главное же отличие, собственно, состоит в силовой установке. Автомобиль оснащен электромотором на 269 л.с. и 429 Нм, а также батареей емкостью 67 кВтч. Как пишет The Verge, с таким аккумулятором новинка проезжает на одном заряде 350 км по циклу WLTP. Такого пробега хватит не только для городских, но пригородных перевозок.

Ford E-Transit рассчитан на зарядку мощностью более 115 кВт. На практике это означает, что за 10 мин подключения к терминалу машина восполнит свой запас хода на 48 км, а за 15 мин – на 72 км.

Помимо прочего, E-Transit неплохо оснащен. Он получил систему FordPass Connect с точкой доступа 4G LTE WiFi, функцию автоматического торможения и обнаружения пешеходов, контроль рядности и пр.

Новинка будет предлагаться в нескольких кузовных версиях (включая грузовой фургон и шасси с кабиной), кроме того покупателям будут доступны три варианта высоты крыши и столько же вариантов длины кузова.

В 2021 году Ford E-Transit получат исключительно покупатели из США, а вот европейцам придется подождать до 2022 года. Производство новинки будет налаженона заводе в Канзас-Сити: для этого Ford уже инвестировал в предприятие 100 миллионов долларов и нанял еще 150 сотрудников.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford анонсировал доступный легковой электрокар. Он будет стоить на уровне 20 000 долларов.