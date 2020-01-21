Компания Ford объявила о намерениях инвестировать 42 миллиона евро в свой завод в испанском городе Валенсия.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Две новые сборочные линии позволят наладить выпуск высокотехнологичных литий-ионных батарей для новых Kuga Hybrid и Plug-In Hybrid, а также S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid, которые дебютируют в 2021 году. Новый цех по сборке батарей начнет свою работу в сентябре.

Ford инвестирует 42 млн евро в производство новых гибридов и АКБ media.ford.com

Начиная с 2011 года, компания Ford уже инвестировала в свой завод в Валенсии 3 миллиарда евро. Четверть этой суммы пошли на поддержку производства Kuga – модели с наиболее высоким уровнем электрификации за всю историю бренда. В семейство входят Kuga Hybrid, Kuga Plug-In Hybrid и Kuga EcoBlue Hybrid ( "мягкий" гибрид с напряжением 48 В). На заводе в Валенсии также выпускаются седаны и универсалы Mondeo Hybrid.

В семейство электрифицированных кроссоверов входят Kuga Hybrid, Kuga Plug-In Hybrid и Kuga EcoBlue Hybrid ( "мягкий" гибрид с напряжением 48 В) media.ford.com

"Электрификация быстро становится основной тенденцией на рынке, поэтому мы увеличиваем объем наших инвестиций в завод в Валенсии, чтобы в будущем предложить еще больше электрифицированных моделей транспортных средств и вариантов силовых агрегатов, – сообщил президент компании Ford of Europe Стюарт Роули. – Мы ожидаем, что до конца 2022 большую часть продаж пассажирских автомобилей будут составлять электрифицированные модели ".

К концу 2022 большую часть продаж пассажирских автомобилей будут составлять электрифицированные модели media.ford.com

До конца 2020 года компания планирует представить на европейском рынке 14 электрифицированных моделей.

До конца 2020 года компания планирует представить на европейском рынке 14 электрифицированных моделей

Как сообщал ранее, Ford представил новый электрический кроссовер.

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