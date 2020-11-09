Ford анонсировал доступный электрокар за $20 000

Компания Ford решила сделать ставку не на дорогие, а а на бюджетные электромобили. Так, в скором времени в ее модельной линейке должна появиться "электричка", которая будет стоить на уровне 20 000 долларов.

В интервью изданию Wards Auto глава Ford Джим Фарли сообщил, что у компании нет амбиций производить электрические модели стоимостью 100 000 долларов и выше – вместо этого она намерена предложить покупателям более доступные электромобили, по цене от 20 000 до 70 000 долларов. Таким образом, Ford откажется от гонки с Tesla, Porsche и Mercedes, чьи электрокары имеют шестизначные долларовые ценники.

Фарли подчеркнул, что сто лет назад Ford вошел в историю благодаря своему Model T – первому массовому автомобилю, который к тому же, был доступен практически любому покупателю. И теперь "Голубой овал" хочет совершить нечто подобное в эпоху электромобилей.

К слову, недавно компания Ford выпустила электрический Mustang Mach-E, который укладывается в вышеупомянутый ценовой диапазон (20–70 тысяч долларов). В США по состоянию на октябрь этот кроссовер стоит от 42 895 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford решил отказаться от седанов. Их он заменит кроссоверами.