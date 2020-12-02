Evergrande показал люксовый электроседан Hengchi 1

Инвестиционный холдинг Evergrande Group представил первое свое детище – люксовый седан Hengchi 1 на электротяге.

Об этом сообщает портал Carscoops. Модель Hengchi 1 займет флагманские позиции в семействе электромобилей марки.

Люксовый седан Hengchi 1 carscoops.com

О своих грандиозных амбициях в области автомобилестроения Evergrande Group заявила еще в 2019 году, пообещав в течении 3-5 лет стать крупнейшим в мире производителем электромобилей.

Модель Hengchi 1 займет флагманские позиции в семействе электромобилей марки carscoops.com

Спустя 18 месяцев она представила свое первое творение – люксовый седан Hengchi 1. По своим размерам автомобиль относится к D-сегменту. Автомобиль получил достаточно крупную по меркам класса колесную базу 3,15 м, а над его внешним обликом трудился Андерс Ворминг, бывший дизайнер Mini, BMW и Borgward. Среди стилистических особенностей Hengchi 1 – массивные колесные диски, утопленные в кузов ручки дверей, а также камеры заднего вида вместо привычных зеркал.

О своих грандиозных амбициях в области автомобилестроения Evergrande Group заявила еще в 2019 году carscoops.com

Серийное производство Hengchi 1 намечено на 2021 год на заводе в городе Хучжоу, провинция Чжэцзян, который был торжественно открыт компанией в мае нынешнего года.

Помимо седана Hengchi 1 компания обещает в ближайшем будущем предложить покупателям еще пять моделей: компактный седан Hengchi 2, 78-местный минивен Hengchi 4, а также три разновеликих кроссовера под индексами 3, 5 и 6.

Компания обещает в ближайшем будущем предложить покупателям еще пять моделей Hengchi – седан, минивен и несколько кроссоверов carscoops.com

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