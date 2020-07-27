Электромобили выгоднее обычных авто по общим затратам — исследование

Покупка и владение электромобилем теперь более рентабельно, чем приобретение и использование топливного авто. Во всяком случае, это характерно для Великобритании – именно там эксперты по страхованию автомобилей Direct Line провели исследование и пришли к соответствующим выводам.

Как пишет издание This is Money, страховщики подсчитали, что средняя общая стоимость покупки нового электромобиля и его эксплуатация на протяжении 14 лет обходится в 52 133 фунтов стерлингов, тогда как владелец бензинового или дизельного аналога должен выложить в среднем 53 625 фунтов.

Иными словами, если владение электрокаром в год "тянет" на 3752 фунта, то топливным авто – на 3858 фунтов (т.е. разница составляет 107 фунтов стерлингов).

На сегодняшний день электромобили по-прежнему остаются дороже своих бензиновых и дизельных конкурентов, однако они дешевле в эксплуатации. В частности, было установлено, что в Британии зарядка электрокаров стоит на 58% меньше заправки бензинового или дизельного авто. Дешевле – на 49% – обходится и ТО. А вот страховка на "электрички" дороже примерно на 25% (из-за высокой стоимости запчастей).

В целом же разница на ежегодные эксплуатационные расходы (заправка/зарядка, страховка, налоги и обслуживание) составляет 21% в пользу розеточных машин. Так, если у владельцев электрокаров кошельки худеют за год на 1742 фунтов, то у хозяев автомобилей, оснащенных ДВС – на 2205 фунтов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что, как показало исследование, электромобили теряют свою энергию даже во время зарядки.