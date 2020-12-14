Электромобили может ремонтировать только каждый двадцатый механик – исследование

План Великобритании по переходу на электромобили начиная с 2030 года, который правительство страны утвердило в прошлом месяце, может оказаться под угрозой. Причиной тому является нехватка механиков, которые могут обслуживать и ремонтировать автомобили такого типа.

К такому выводу пришли в Британском институте автомобильной промышленности (IMI). Как заявили в своем открытом письме ученые этой организации, профессоры Джим Сакер и Стив Нэш, только один из двадцати технических специалистов в мастерских сертифицирован для безопасного обслуживания и ремонта электрокаров, пишет Auto Express.

В своем письме исследователи отметили, что одна из самых больших проблем ускоренного перехода на электромобили – это сокращение сроков для отрасли на "создание рабочий силы для обслуживания и ремонта электромобилей". Сакер и Нэш утверждают, что для работы с любым автомобилем, у которого есть батарея (к коим относятся и электромобили), необходим совершенно другой набор навыков, отличительный от того, что используется при работе с бензиновыми или дизельными машинами. Без базовой подготовки и необходимой квалификации для работы с электромобилями существует "очень большая возможность получения серьезной травмы или смерти" при эксплуатации такого автомобиля, предупреждают в IMI.

В открытом письме ученые также добавили: "В настоящее время только 5% персонала, работающего в сервисных мастерских и дилерских центрах, имеют достаточную квалификацию для работы с этими [электрическими - ред] автомобилями. Если мы не решим этот вопрос, то план [по переходу на электрокары - ред.] будет поставлен под угрозу, и, что более важно, Великобритания не сможет достичь его целей, и мы поставим под угрозу будущее наших детей".

В целом в IMI ставят под сомнения планы по переходу на электрокары начиная со следующего десятилетия, называя их слишком амбициозными на данный момент. И хотя производители быстро приспосабливаются к разработке и производству все большего количества электромобилей, а среди потребителей такие машины пользуется большим спросом, факт остается фактом: нужно построить адекватную сеть обслуживания.

В Британском институте автомобильной промышленности подчеркнули, что пандемия COVID-19 еще больше замедлила подготовку механиков для работы с электромобилями: так, в этом году в сравнении с прошлым было выдано на 85% меньше сертификатов по подготовке соответствующих специалистов (в 2019-м их количество составило 6 500). В связи с этим профессоры Джим Сакер и Стив Нэш призвали правительство к срочной разработке кадровой стратегии по этому вопросу, чтобы принятый "электромобильный план" не оказался под угрозой.

Отметим, план Великобритании по переходу на электромобили предусматривает полный запрет на продажи новых и бензиновых авто. Гибриды при этом должны остаться в строю до 2035 года, поэтому полностью эра электромобилей наступит только в середине следующего десятилетия.

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