Электромобили Toyota получат батарею, заряжаемую за 10 минут

Твердотельный аккумулятор, представленный Toyota, обещает радикально изменить мир электромобилей. Для его зарядки от 0 до 100% потребуется всего 10 минут.

Об этом сообщает агентство Nikkei. Технология является панацеей от недостатков, с которыми сталкиваются электромобили, работающие на обычных литий-ионных аккумуляторах, включая относительно небольшое расстояние, пройденное на одной зарядке, а также время зарядки.

В этом году компания Toyota представила модульную электрическую платформу e-TNGA newsroom.toyota.eu

В ближайшие несколько лет Toyota планирует стать первой компанией, которая предложит покупателям электромобили с твердотельным аккумулятором. А прототип будет готов уже в будущем году. Ожидается, что твердотельные батареи станут альтернативой литий-ионным, в которых используются водные растворы электролитов. Они обладают значительно большей энергоемкостью и имеют малый вес.

Электромобили, разрабатываемые Toyota, будут иметь запас хода более чем в два раза больше, чем у автомобиля, работающего от обычной литий-ионной батареи при тех же условиях.

Электрический седан Toyota Mirai второго поколения newsroom.toyota.eu

Правительство Японии создает фонд размером около $19,2 млрд для поддержки декарбонизации. Часть этих средств будет использована на финансирование разработки новых батарей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Японии планируют отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году, а европейские производители грузовиков намерены перейти на альтернативные виды топлива к 2040 году.