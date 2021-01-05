Электромобили Toyota: что мы о них знаем и чего ждать дальше

Курс на электрификацию мирового автопрома очевиден, но компания Toyota видит "зеленое будущее" по-своему. Что могут предложить японцы в сфере электрических разработок?

AutoOboz проанализировал модели Toyota, которые не сжигают топливо. Это позволило сделать определенные выводы о дальнейшем развитии компании в направлении развития EV (electric vehicle – электрический автомобиль). К тому же, недавно японский производитель пообещал создать уникальную батарею, аналогов которой не существует. Мы заинтригованы.

Электрическими разработками Toyota занята очень давно. Собственно, первое поколение кроссовера Toyota RAV4, которое появилось в 1994 году, уже предлагалось в электрической модификации для любителей свежих ощущений и новых технологий. Тогда тренд на батарейки и электромоторы просматривался не так отчетливо, как сегодня, но многие уже говорили о необходимости отказа от двигателя внутреннего сгорания.

Электромобиль Toyota RAV4 – смелая, но не слишком удачная попытка Toyota

Более адекватной попыткой предложить покупателям EV оказался RAV4 третьего поколения, который появился в 2005 году. Модель лишилась ДВС в 2012 году, при этом непосредственное отношение к электрификации имела компания Tesla, которая сегодня каким-то образом умудряется бесить крупных автопроизводителей.

Снаружи машина отличалась от топливного кроссовера более гладким дизайном – оформление передней части изменилось, появились новые зеркала и спойлер. Все для того, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление – это очень важно для электрокаров. С этой же целью автомобиль получил гладкое днище. Батарейный блок емкостью 42 кВтч, согласно оптимистичной сертификации, обеспечивал 160 км на одной зарядке. На деле же владельцы были рады "выжать" чуть больше 100 км. Даже сегодня это стандартный показатель для многих дешевых EV, но около десяти лет назад о более выдающихся цифрах мечтать было сложно. Разумеется, заехать далеко было невозможно, поэтому эксперименты с электрическим RAV4 компания прекратила.

Про электрический Toyota RAV4 сегодня почти никто не помнит Toyota

В 2015 году японский производитель показал машину, которая действительно олицетворяет взгляд компании на транспорт будущего. Toyota Mirai – водородный автомобиль, который с точки зрения технологий способен смутить традиционные электрокары, которые на самом деле появились задолго до первых бензиновых и дизельных моделей и к сегодняшнему моменту почти не эволюционировали.

Водородная Toyota Mirai всем своим видом демонстрировала, что пришла из будущего Toyota

Путем химической реакции с молекулами водорода в небольшой электростанции внутри машины вырабатывается энергия, поэтому розетка не нужна. Водород – наиболее распространенный элемент, который, тем не менее, редко встречается в чистом виде. Поэтому его добывание, как и строительство водородных АЗС, дорогой и сложный процесс. В этом направлении многое предстоит сделать. Кажется, Toyota это понимает. Компания также развивает водородные технологии в секторе грузовых перевозок.

Салон Toyota Mirai получился странным: ничего непонятно, но все мигает и выглядит технологично Toyota

Не забывая о том, что средние выбросы СО2 по модельному ряду необходимо снизить как можно скорее, компания создала электрический кроссовер Toyota C-HR на базе стандартной модели. Запас хода на одной зарядке по официальным данным составляет 400 км. Но в действительности не стоит рассчитывать преодолеть более 300 км до следующей остановки. Эти же показатели способен предложить Lexus UX 300e, который является техническим близнецом C-HR Electric. В разрезе рынка эти модели – вполне привычные современные электромобили, которые не могут удивить сверхъестественными способностями, но ставят необходимую галочку в карму производителя. Интереснее, что в ближайшем десятилетии Toyota представит целую линейку электрических моделей с революционными твердотельными батареями, которые по времени "заправки" и запасу хода сумеют сравняться с машинами на ДВС. Впрочем, все это автомир обещает нам уже на протяжении 10 лет. Посмотрим.

Toyota C-HR Electric – "проходной" электромобиль Toyota

Тем временем компания выводит на рынок второе поколение Toyota Mirai, водородный электромобиль снова всех удивил своим появлением. На этот раз ставку сделали на роскошь, ведь модель выросла и переехала на платформу Lexus LS, чтобы сразиться с лучшими представительскими седанами под флагом экологичности. Если предшественник мог проехать 480 км после заправки водородом (что намного больше среднестатистического EV), то новинка предлагает более 800 км.

Новая Toyota Mirai по-настоящему покажет, что такое водород Toyota

Теперь Toyota Mirai – не только технологичный, но и роскошный автомобиль Toyota

Какие выводы можем сделать? Toyota обожает водород, верит в него и знает, как работать с этим "топливом". Если направление когда-то действительно станет массовым в сегменте персонального транспорта, другим компаниям будет трудно угнаться за Toyota. В то же время японцы уже подключились к гонке традиционных батарейных EV, чтобы не отставать от мейнстрима и бросить пыль в глаза экологическому законодательству, которое требует уделять больше внимания разработке классических электромобилей. Выгодность положения заключается в том, что Toyota, как один из крупнейший и богатейших концернов, может позволить себе параллельное развитие нескольких направлений. Что-то определенно выгорит в среднесрочной перспективе.

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