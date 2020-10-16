Электромобили Tesla можно будет зарядить за 7 минут

Аккумуляторы будущих электромобилей Tesla можно будет зарядить за время, эквивалентное заправке обычного авто. К такому выводу пришли американские эксперты, которые сравнили блок аккумуляторов Model 3 и новые батареи, представленные Илоном Маском на мероприятии Tesla Battery Day месяц назад.

Данное исследование провели эксперты портала InsideEVs. В частности, они выяснили что при температуре "за бортом" 35 градусов по Цельсию новые батареи (формата 4680 вместо существующего 2170) заряжаются с 10 до 80% всего за 15 минут (нынешние АКБ делают это за 25 минут). И если водителю/владельцу хватит 50% заряда, чтобы доехать до дома или следующей зарядки, он может пробыть на "колонке", соответственно, всего 7 минут. Примерно столько же сейчас уходит времени на заправку бензинового или дизельного авто.

Tesla Supercharger teslarati

Кроме того, было установлено, что новые батареи обладают большей максимальной скоростью зарядки – 275 кВт (против 250 кВт у современных аналогов). Такая мощность сохраняется в промежутке зарядки 10-50%, а после – начинает постепенно падать. Падение происходит из-за повышения температуры батареи до 45 градусов, хотя на него также влияет влияет температура окружающей среды.

Отметим, что первой машиной, которая получит такие батареи, станет Tesla Model Y немецкой сборки. Компактный кроссовер начнут выпускать на фабрике под Берлином после того, как ее сдадут в эксплуатацию – произойти это должно в 2021 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в следующем месяце Tesla начнет выпуск 7-местного кроссовера.