Электромобили с самым большим запасом хода: 10 машин, которые проедут не меньше 500 км

Запас хода электромобилей по-прежнему является "камнем преткновения", который мешает их дальнейшему продвижению. Тем не менее, электрокары постоянно совершенствуется, и среди них уже есть приличное количество машин, которые могут сравняться по автономности хода с полным топливным баком бензинового или дизельного авто.

AutoOboz составил как раз рейтинг таких электрокаров – в него вошли машины, способные проехать на одном заряде 500 км и более.

Стоит сказать, что сейчас автопроизводители больше делают упор на зарядную инфраструктуру (считается, что скорость зарядки играет большую роль, чем автономность хода автомобиля), но многие автомобилисты все жаждут того, чтобы их машина могла проехать без дозарядки как можно дальше. Поэтому запас хода электрокара до сих пор является актуальной темой.

10. Porsche Taycan Turbo

Запас хода: 498 км

Цена в Европе: 159 145 евро

9. Nissan Ariya 87 кВтч

Запас хода: 500 км

Цена в Европе: примерно 50 000 евро

8. Volkswagen ID.4 Max

Запас хода: 501 км

Цена в Европе: 56 940 евро

7. Tesla Model Y Long Range

Запас хода: 505 км

Цена в Европе: 64000 евро

6. Tesla Model X Long Range

Запас хода: 507 км

Цена в Европе: 88 990 евро

5. Volkswagen ID.3 Max

Запас хода: 542 км

Цена в Европе: 49 491 евро

4. Tesla Model 3 Long Range

Запас хода: 560 км

Цена в Европе: 58 980 евро

3. Ford Mustang Mach-E RWD

Запас хода: 610 км

Цена в Европе: 58075 евро

2. Lucid Air Grand Touring

Запас хода: 832 км

Цена в Европе: от 110 000 евро

1. Tesla Model S Plaid

Запас хода: 840 км

Цена в Европе: 139 990 евро

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналисты установили разницу в запасе хода Tesla Model 3 зимой и летом. В холодную пору электрокар проехал на одной зарядке ожидаемо меньше.