Tesla Roadster сильно отдалилась от Земли и уже признана космическим мусором. Фото: drom.ru.

Электромобиль Tesla Roadster попал в список космического мусора. Перечень объектов составил Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США.

По данным Drom, Макдауэлл еще ребенком в Англии начал записывать названия ракет, которые были запущены в космос – в его детстве так делали очень многие. Интересно, что будущий ученый продолжал наполнять "ассортимент" на протяжении 40 лет.

Электромобиль Tesla отправили в космос в 2018 году. Фото: drom.ru

Теперь в списке в общей сложности 57 424 объекта разного назначения. Из них 2000 – это активные спутники. Остальное же количество представлено другими искусственными объектами, созданными человеком. Там есть забытое и потерянное оборудование. А теперь – еще и Tesla Roadster.

Красный электромобиль отправили в космос в 2018 году с целью проверки возможностей ракеты Falcon Heavy. Машина уже находится на расстоянии 89,6 км от Земли, постоянно отдаляясь от нашей планеты, куда транспортное средство, разумеется, уже не вернется. До запуска в космос автомобиль принадлежал непосредственно Илону Маску.

Tesla Roadster сильно отдалилась от Земли. Фото: drom.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новейшем электромобиле Tesla, который появился на украинских дорогах.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!