Электромобиль Tesla рассыпался прямо на ходу. Видео
Владелец Tesla Model 3 пожаловался автопроизводителю на низкое качество электромобиля. Его авто рассыпалось прямо во время движения, при этом подобное уже происходило с другим экземпляром.
Логан Деруанна ехал на своем электромобиле Тесла Модел 3 во время сильного дождя. Прямо на ходу автомобиль потерял задний бампер. Владелец даже подумал, что в него кто-то врезался сзади.
Когда Деруанна понял, что произошло, он вернулся в то место, где отвалился бампер, и заметил, что другие участники движения спокойно там проезжают и ничего не теряют. Стало очевидно, что проблема в конкретной Tesla.
Когда владелец машины позвонил в компанию, ему ответили, что проблема совершенно не гарантийная. Затем менеджеры все же признали поломку, которая характерна для Tesla Model 3, и сказали, что берут на себя все расходы на транспортировку и ремонт электромобиля.
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По всей видимости, недуг связан с конструкцией бампера. Интересно, что ранее с другим экземпляром этой модели уже была зафиксирована такая же проблема. Другой владелец тоже потерял задний бампер во время дождя.
Конструкция кузовного элемента создает плоское дно для обтекаемости, ведь продуманная аэродинамика помогает экономить заряд батареи. Видимо, из-за большого количества воды в дождливую погоду бампер не выдерживает нагрузки и отваливается.
Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о проблемах с качеством нового электромобиля Tesla.