Электромобиль Tesla рассыпался прямо на ходу. Видео

Владелец Tesla Model 3 пожаловался автопроизводителю на низкое качество электромобиля. Его авто рассыпалось прямо во время движения, при этом подобное уже происходило с другим экземпляром.

Тесла Модел 3 осталась без бампера после сильного дождя. Скриншот видео

Логан Деруанна ехал на своем электромобиле Тесла Модел 3 во время сильного дождя. Прямо на ходу автомобиль потерял задний бампер. Владелец даже подумал, что в него кто-то врезался сзади.

Когда Деруанна понял, что произошло, он вернулся в то место, где отвалился бампер, и заметил, что другие участники движения спокойно там проезжают и ничего не теряют. Стало очевидно, что проблема в конкретной Tesla.

Владельцу Tesla сначала отказали в гарантийном ремонте. Скриншот видео

Впоследствии представители компании признали существование проблемы. Скриншот видео

Когда владелец машины позвонил в компанию, ему ответили, что проблема совершенно не гарантийная. Затем менеджеры все же признали поломку, которая характерна для Tesla Model 3, и сказали, что берут на себя все расходы на транспортировку и ремонт электромобиля.

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По всей видимости, недуг связан с конструкцией бампера. Интересно, что ранее с другим экземпляром этой модели уже была зафиксирована такая же проблема. Другой владелец тоже потерял задний бампер во время дождя.

Ранее Model 3 уже демонстрировала похожую проблему. Фото: drom.ru

Конструкция кузовного элемента создает плоское дно для обтекаемости, ведь продуманная аэродинамика помогает экономить заряд батареи. Видимо, из-за большого количества воды в дождливую погоду бампер не выдерживает нагрузки и отваливается.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о проблемах с качеством нового электромобиля Tesla.