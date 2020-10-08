Электромобиль Mercedes-Benz сможет проехать свыше 1200 км

Компания Mercedes-Benz в рамках проекта Vision EQXX готовит электромобиль, способный преодолеть без остановки до 1200 км.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В проекте, помимо инженеров материнской компании, примут участие специалисты британского подразделения Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrains, разрабатывающего силовые агрегаты для болидов Формулы-1.

Vision EQXX. Фото: media.daimler.com

В основе конструкции новинки будет лежать электрическая платформа MEA (Modular Electric Architecture). Батарея электромобиля будет работать под напряжением 800 вольт и поддерживать зарядку мощностью до 250 кВт. В движение автомобиль будут приводить синхронные электромоторы, а к колесам крутящий момент будут передаваться через двухступенчатые планетарные редукторы. По заявлению производителя, с таким арсеналом Vision EQXX сможет преодолеть без остановки расстояние от Пекина до Шанхая – 1207 км.

На концепте Vision EQXX будут отрабатываться не только электрические технологии, но и программное обеспечение, а также комплексные системы безопасности, включая функции автоматического управления.

На концепте Vision EQXX будут отрабатываться электрические технологии, программное обеспечение, а также комплексные системы безопасности. Фото: media.daimler.com

В планах компании уже в ближайшие несколько лет подготовить целую гамму серийных моделей на электротяге под суббрендом EQ. В частности, в 2021 году состоится дебют флагманского седана EQS, а также кроссоверов EQS и EQE. В компактном классе на будущий год запланированы премьеры хэтчбека EQA, кроссовера EQA SUV, а также EQB. Долгосрочная стратегия развития бренда предполагает полный отказ от моделей с ДВС к 2039 году.

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