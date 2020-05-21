Электромобиль Mazda становится ближе к покупателям

Стас Сидилев Электромобили 11:14, 21.05.2020

В сегменте электромобилей снова оживление. Новый кроссовер Mazda MX-30 отправился в производство. Значит, покупатели скоро начнут получать свои долгожданные экземпляры.

Представленный в конце 2019 года электрокар Мазда получился очень необычным внешне. Главная деталь – распашные двери в стиле знаменитого спорткара Mazda RX-8, который уже сняли с производства. В остальном электрический кроссовер не похож на другие модели японского бренда и выделяется в линейке.

Новый электромобиль Mazda MX-30
mazda.com

В первую очередь электромобиль Mazda MX-30 создавался для поездок в городской среде. Во всяком случае, именно так в компании объясняют запас хода в 200 км, обеспечиваемый батарейным блоком на 35 кВтч. Городской житель редко преодолевает более 50 км в день, поэтому проблем быть не должно.

Новый электромобиль Mazda MX-30
mazda.com
Новый электромобиль Mazda MX-30
mazda.com

Единственный электромотор развивает мощность 145 л.с., а зарядиться от 0% до 80% на скоростном терминале можно за 40 минут.

Салон Mazda MX-30
mazda.com
Новый электромобиль Mazda MX-30
mazda.com
Mazda RX-8
mazda.com

Сектор электрических кроссоверов постоянно расширяется. Главными соперниками Mazda MX-30 станут Hyundai Kona Electric и Kia e-Niro. Японский электрокар оценили почти в 34 000 евро в Германии.

Hyundai Kona Electric
hyundai.com
Kia e-Niro
kia.com

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о крутом электромобиле от Xiaomi, который уже отправился в производство и скоро появится на дорогах.

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