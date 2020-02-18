Электромобиль из Шри Ланки оценили в четверть миллиона долларов

Компания Vega Innovations из Шри Ланки презентует на Женевском автосалоне электрический спорткар.
Как стало известно OBOZREVATEL, на выставке в Женеве состоится мировой дебют нового бренда Vega. Молодая компания из Шри Ланки решила внести свой вклад в развитие электромобилей. На престижном автошоу компания презентует модель Vega EVX.
Vega EVX создан молодой компанией Vega Innovations из Шри Ланки
vega.lk
Автомобиль оснащен двумя электромоторами, обеспечивающими привод всех колес. Суммарная мощность достигает 804 л.с., а крутящий момент составляет 760 Нм.
Чувствуется, что создатели Vega EVX вдохновлялись дизайном Ferrari
vega.lk
Vega EVX
vega.lk
В основе конструкции лежит пространственная рама, а кузовные панели для снижения веса выполнены из углепластика. В результате заявленный вес карбонового купе 2090 кг. По данным создателей, на разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю требуется всего 3,1 секунды.
В основе Vega EVX – пространственная трубчатая рама
vega.lk
Питание для электромоторов обеспеичвает литий-ионная батарея с водяным охлаждением емкостью 55 кВтч. Ее должно хватить на пробег до 300 км. Позже компания обещает предложить версию с батареей на 130 кВтч, которая позволит увеличить запас хода до 750 км. Заявленная стоимость Vega EVX – $250 тысяч.
Vega EVX получил эффектную светотехнику и массивный диффузор
vega.lk
Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится дебют электрического концепта Hyundai.
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