Электромобиль из Шри Ланки оценили в четверть миллиона долларов

Компания Vega Innovations из Шри Ланки презентует на Женевском автосалоне электрический спорткар.

Как стало известно OBOZREVATEL, на выставке в Женеве состоится мировой дебют нового бренда Vega. Молодая компания из Шри Ланки решила внести свой вклад в развитие электромобилей. На престижном автошоу компания презентует модель Vega EVX.

Vega EVX создан молодой компанией Vega Innovations из Шри Ланки vega.lk

Новости На автошоу в Женеве покажут загадочный электромобиль

Автомобиль оснащен двумя электромоторами, обеспечивающими привод всех колес. Суммарная мощность достигает 804 л.с., а крутящий момент составляет 760 Нм.

Чувствуется, что создатели Vega EVX вдохновлялись дизайном Ferrari vega.lk

Vega EVX vega.lk

В основе конструкции лежит пространственная рама, а кузовные панели для снижения веса выполнены из углепластика. В результате заявленный вес карбонового купе 2090 кг. По данным создателей, на разгон от 0 до 100 км/ч автомобилю требуется всего 3,1 секунды.

В основе Vega EVX – пространственная трубчатая рама vega.lk

Питание для электромоторов обеспеичвает литий-ионная батарея с водяным охлаждением емкостью 55 кВтч. Ее должно хватить на пробег до 300 км. Позже компания обещает предложить версию с батареей на 130 кВтч, которая позволит увеличить запас хода до 750 км. Заявленная стоимость Vega EVX – $250 тысяч.

Vega EVX получил эффектную светотехнику и массивный диффузор vega.lk

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Женеве состоится дебют электрического концепта Hyundai.

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