Электромобиль Honda е стал "Автомобилем года" в Германии

Городской электрический хэтчбек Honda е победил в престижном конкурсе "Автомобиль года" в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые за всю историю проведения конкурса главный приз получил автомобиль японского бренда.

Honda e пополнила копилку наград титулом "Автомобиль года" в Германии hondanews.eu

Революционный электрокар пополнил коллекцию наград. Помимо главного приза Honda е также завоевала победу в "экологической" категории конкурса New Energy. Ранее автомобиль отметили журналисты специализированных британских изданий Autocar и News International, итальянского Quattroruote, а дизайнеры присудили автомобилю престижный приз Red Dot Design Award.

Honda e hondanews.eu

Напомним, что электромобиль был официально представлен год назад на автошоу во Франкфурте. Он относится к категории субкомпактных городских хэтчбеков. Его длина составляет около 3,9 метра, а в салоне предусмотрено 4 места – для водителя и трех его спутников.

Honda e hondanews.eu

При его создании дизайнеры черпали вдохновение в образе первого поколения Honda Civic, дебютировавшего в 1972 году.

Honda Civic первого поколения (1972-1979) hondanews.eu

Honda e оснащается электромотором мощностью 100 кВт (136 л.с.) или 113 кВт (154 л.с.), а его крутящий момент достигает 315 Нм. Питание для него обеспечивает литий-ионная батарея энергоемкостью 35,5 кВтч, которая позволяет преодолеть без остановки дистанцию до 222 км со скоростью до 145 км/ч.

Honda e hondanews.eu

Интересной особенностью автомобиля является отсутствие привычных зеркал заднего вида, на смену которым пришли миниатюрные видеокамеры. Кроме того, это первый в мире серийный автомобиль, у которого всю длину приборной панели занимают цифровые экраны. Два по краям используются для вывода "картинки" от камер заднего вида, для водителя предназначена цифровая шкала приборов, а сдвоенный сенсорный экран по центру используется для управления вспомогательными функциями и мультимедийной системой. Стоимость автомобиля в Германии стартует с отметки 32997 евро.

Honda e – первый в мире серийный автомобиль, у которого всю длину приборной панели занимают цифровые экраны hondanews.eu

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda презентует на автошоу в Гуанчжоу новый электрический кроссовер.