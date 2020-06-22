Электромобиль Geely дешевле $20 000 выходит на рынок

Новый электромобиль Geely Geometry C дебютировал в ходе живой премьеры. Главный соперник модели – Tesla Model Y, но китайский автомобиль оказался очень дешевым и стоит около $20 000.

Недавно Geely запустила новый бренд Geometry, под ним выпускаются электромобили. Первенцем стал компактный седан Geometry A – соперник Tesla Model 3. Вторая модель – кроссовер Geometry C. Новый бюджетник построен на платформе от Geely Emgrand GS. Габариты Geometry C – 4432 /1833 / 1560 мм. Колесная база составляет 2700 мм. По размерам электрический кроссовер похож на Nissan Leaf.

Новый Geely Geometry C выглядит очень современно. Фото: drom.ru

Электрический Geely сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Фото: drom.ru

Дизайн Geometry C выполнен в современном и лаконичном стиле. Здесь есть выдвижные ручки дверей и модная парящая крыша. Geometry C оснащен одним электромотором мощностью немногим более 200 л.с. и 310 Нм. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Салон Geely Geometry C получился простым и лаконичным. Фото: drom.ru

На выбор будут доступны две версии. Топовая с батареей на 62 кВтч и запасом хода 550 км, а также базовый вариант с 52-киловаттным блоком и запасом хода 400 км – за такой автомобиль попросят менее $20 000 (с учетом субсидий). Продажи кроссовера Geometry C начнутся в Китае в ближайшее время.

Электромобиль Tesla Model Y – главный соперник Geely Geometry C. Фото: Tesla

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