Электромобиль Chevrolet сгорел через 1,5 года после покупки

Владелица Chevrolet Bolt осталась без своего электромобиля всего лишь через 18 месяцев после покупки. Причина тому – автомобиль воспламенился и полностью сгорел, при этом причину ЧП до сих пор не выяснили.

Как сообщает InsideEVs, инцидент произошел еще 4 июля. Хозяйка электромобиля "Шеви", Хаджиме Рохас из штата Виргиния, заметила, что из ее припаркованного авто неожиданно стал идти дым, после чего машина начала плавиться и, в конечном счете, полностью сгорела.

Chevrolet Bolt. Фото: insideevs.com

Прибывшие на место происшествия пожарные так и не смогли установить причину произошедшего. Американка обратилась к представителям концерна General Motors (материнская компания Chevrolet) c просьбой выяснить, что же произошло с ее машиной за 43 000 долларов, купленной всего лишь в начале 2019 года. Однако GM ситуацию не прояснили и посоветовали обратиться в страховую.

Опасаясь, что подобное может случиться с другими владельцами Chevrolet Bolt, Рохас обратилася к местному телевидению. И лишь после выхода скандального сюжета в GM согласились расследовать это дело.

Параллельно свое расследование инициировало также Национальное управление безопасности дорожного движения США. В случае, если причиной возгорания стал производственный дефект, компанию обяжут отозвать электрокары и устранить проблему за свой счёт.

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