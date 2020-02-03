Электромобиль Audi выдал владельцу "глюк", которого никто не ожидал

Владелец Audi e-tron получил неожиданное уведомление от своего электромобиля. Его машина потребовала замены жидкости, которое попросту не предусмотрено в данном типе автомобиля.

Как выяснил OBOZREVATEL, такую проблему у e-tron обнаружил немецкий автомобилист, большой фанат электромобилей Георг Конджович (Georg Konjovic).В своём Twitter он опубликовал фотографию приборной панели электрического кроссовера Audi, на которой появилась надпись, что через 3100 км автомобиль необходимо завезти на ТО и заменить... моторное (трансмиссионное) масло.

У Audi e-tron обнаружили странный "глюк"

Всё бы ничего, вот только у этой Audi, равно как и у других электрокаров, нет двигателя внутреннего сгорания, а потому он не нуждается в замене данной жидкости. Как таковое масло в EV есть, оно находится в редукторе, однако менять его нужно крайне редко, да и то в случае какой-то нештатной ситуации.

У Audi e-tron обнаружили странный "глюк" formacar.com

Так в чём же причина? Дело в том, что свою приборную панель Audi e-tron унаследовал от других моделей марки (бензиновых и дизельных), она должна была пройти полную адаптацию, но программисты компании забыли сделать соответствующие коррективы в программном обеспечении электрокара. Таким образом, новый электрокар попросту "стал жертвой" не до конца выверенной производственной унификации, которая, к слову, свойственна всему автопрому на протяжении последних лет.

В самой Ауди уже отреагировали на эту проблему, заявив, что ее можно легко решить: для этого нужно лишь обновить программное обеспечение на сервисе. При этом "глюк" касается не всех машин, а лишь стартовой партии – той, что была выпущена в первые 6 недель производства.

Audi hat den Sprung ins elektrische Zeitalter noch nicht ganz verkraftet. Am Ölwechsel hängt man noch sehr. Im Bild: Auto e-tron Cockpit. pic.twitter.com/6ghNL2rFuW — Georg Konjovic (@GeorgKonjovic) January 18, 2020

Что же касается ТО Audi e-tron как такового, оно ему всё же периодически необходимо. Однако весь сервис сводится к проверке тормозных колодок, батареи, элементов подвески, наконечников рулевых тяг, работы панорамной крыши, дворников, а также состояния лакокрасочного покрытия.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, не так давно Audi обновила e-tron. После этого кроссовер стал более "дальнобойным".

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