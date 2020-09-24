Электрокроссовер VW ID.4 полностью рассекречен: известны и цены

Компания Volkswagen полностью рассекретила электрический кроссовер VW ID.4. Машину представили в нескольких версиях, на которые также были названы и цены.

Volkswagen ID.4 является родным братом другого электрокроссовера, который дебютировал ранее – Skoda Enyaq iV. Он точно так же построен на платформе MEB, однако более компактен: длина ID.4 составляет 4585 мм, хотя колесная база аналогичная – 2765 мм. Багажник также немного меньше – 542 л против 585 л у "Шкоды". Дорожный просвет составляет 210 мм.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

А вот внешне и внутри VW ID.4 повторяет, по сути, электрический хетчбэк ID.3. Салон машины минималистичен, в центре внимания – 5,3-дюймовая цифровая приборная панель и 12-дюймовый экран мультимедиа с голосовым управлением (последняя – в топовых версиях).

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Сейчас базовая версия оснащена одним электродвигателем, расположенным на задней оси, мощностью 204 л.с. и 310 Нм. Двигатель питается от батареи емкостью 82 кВтч, которая обещает запас хода 520 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч составляет 8,5 секунды, при этом максимальная скорость ограничена электронно на отметке 160 км/ч. Позднее гамму дополнят более слабыми версиями – на 148 л.с. / 220 Нм, 170 л.с. / 235 Нм и 175 л.с. / 310 Нм с батареи емкостью 55 кВтч.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

В зависимости от версии запас хода VW ID.4 составит от 360 км до вышеупомянутых 520 км. Также производитель обещает, что 80% емкости батареи (нетто 77 кВтч, брутто 82 кВтч) на быстрой зарядке можно "заправить" примерно за 38 минут.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

В оснащение электрокара входят адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы движения, система автоматического торможения и светодиодные фары (опционально и светодиодные матричные фары).

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Пока в производство отправляются две стартовые версии – 1st и 1st Max. Это хорошо оснащенные машины, цены на которые начинается в Европе от 48 690 и 58 440 евро соответственно. Базовая версия ID.4 Pro стоит от 43 330 евро. Поставки модели начнутся в ближайшие месяцы.

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Volkswagen ID.4. Фото: VW

Со временем VW ID.4 поступит на рынки Китая и США.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Tesla анонсировала электромобиль за 25 000 долларов.