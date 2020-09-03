Электрокары BMW без пробега продают в США в два раза дешевле новых

Полиция Лос-Анджелеса в США решила отказаться от целого флота электромобилей BMW i3. Оказалось, что запаса хода на уровне 130 км стражам порядка совершенно недостаточно. Поэтому машины продают по ценам, которые в два раза ниже в сравнении с новыми машинами.

По данным BimmerLife, полицейский департамент города продает свои электрокары через местного дилера BMW, который выставил машины по ценам от $10 000 до $20 000.

Наибольшую сумму придется отдать за те экземпляры, у которых за время двухлетнего пребывания на балансе ведомства так и не появилось пробега. При этом новый BMW i3 стартует в США с отметки $44 000. После полиции, которая преодолела на авто 0 км, немецкий электромобиль можно купить в два раза дешевле.

Полиция не впечатлена запасом хода 130 км. Фото: bimmerlife.com

Самые дешевые варианты (те, за которые просят порядка $10 000) преодолели в среднем по 4500 км – это очень небольшая цифра для электромобилей. Кстати, все авто по-прежнему находятся на гарантии.

В полиции решили отказаться от машин, потому что за два года использования экологичного автопарка так и не научились мириться с ограниченным запасом хода, который составляет 130 км. Полицейский департамент в свое время закупил модели первой серии с небольшими батареями. После последнего обновления BMW i3 способен преодолевать до 300 км на одной зарядке.

Б/у BMW i3 выставили на продажу по ценам от от $10 000 до $20 000. Фото: bimmerlife.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, первый российский электромобиль за $7500 отправится в продажу позже запланированного срока из-за отказа в государственном финансировании проекта.