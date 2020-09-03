Электрокары BMW без пробега продают в США в два раза дешевле новых

Полиция Лос-Анджелеса в США решила отказаться от целого флота электромобилей BMW i3. Оказалось, что запаса хода на уровне 130 км стражам порядка совершенно недостаточно.

По данным BimmerLife, полицейский департамент города продает свои электрокары через местного дилера BMW, который выставил машины по ценам от $10 000 до $20 000.

Наибольшую сумму придется отдать за те экземпляры, у которых за время двухлетнего пребывания на балансе ведомства так и не появилось пробега. При этом новый BMW i3 стартует в США с отметки $44 000. После полиции, которая преодолела на авто 0 км, немецкий электромобиль можно купить в два раза дешевле.

Полиция не впечатлена запасом хода 130 км. Фото: bimmerlife.com

Самые дешевые варианты (те, за которые просят порядка $10 000) преодолели в среднем по 4500 км – это очень небольшая цифра для электромобилей. Кстати, все авто по-прежнему находятся на гарантии.

В полиции решили отказаться от машин, потому что за два года использования экологичного автопарка так и не научились мириться с ограниченным запасом хода, который составляет 130 км. Полицейский департамент в свое время закупил модели первой серии с небольшими батареями. После последнего обновления BMW i3 способен преодолевать до 300 км на одной зарядке.

Б/у BMW i3 выставили на продажу по ценам от от $10 000 до $20 000. Фото: bimmerlife.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, первый российский электромобиль за $7500 отправится в продажу позже запланированного срока из-за отказа в государственном финансировании проекта.

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