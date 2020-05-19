Электрический VW Transporter "скопировал" ценник у бюджетных Tesla
Коммерческое подразделение компании Volkswagen выводит на рынок Европы долгожданную модель – электрическую версию VW Transporter, которую ранее производитель разработал с ателье ABT. Уже есть и цены на новинку.
Прас-лист на Volkswagen ABT eTransporter (именно так и называется розеточный вариант модели) стартует с 44 990 евро –– за эти деньги предлагается исключительно грузовой вариант фургона. Далее идёт грузопассажирский Транспотер за 49, 6 тыс. евро; замыкает линейку пассажирский вариант, стоимость которого – 56.5 тыс. евро. Таким образом, цена фургона VW оказались сопоставимы с бюджетными моделями Tesla – Model 3 и Model Y.
Хотя, разумеется, сравнивать предложения VW и Tesla можно лишь абстрактно: это модели не только разных сегментов, но и с разными характеристиками. И у eTransporter они довольно скромные в сравнении с Теслами (а вот для развозного городского авто – вполне оптимальные): фургон оснащается электромотором мощностью 109 л.с. (кстати, состыковывается он с DSG с двумя сцеплениями), разгон до "сотни" составляет 17,4 сек, при этом максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/ч, но за доплату её можно увеличить до 120 км/ч. Батарея – на выбор или емкостью 37,3 кВтч, или 74,6 кВтч. В первом случае запас хода составляет 132 км, во втором – 240 км. Аккумулятор ABT e-Transporter 6.1 можно зарядить при помощи устройства переменного тока на 7,2 кВт за 5,5 часов, а- на станции быстрой зарядки (CCS) мощностью 50 кВт – за 45 минут до 80%.
Максимальная полезная нагрузка ABT e-Transporter 6.1 достигает 977 – 1096 кг (в зависимости от версии кузова), объем грузового пространства у цельнометаллической модификации – 6,7 кубических метров. В базовое оснащение машины входит мультимедиа с 6,5-дюймовым экраном, а самые дорогие исполнения могут похвастать светодиодной оптикой и развитым комплексом электронных ассистентов.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что VW тайно отправил в производство новый электрический кроссовер.