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19 мая • обновлено в 12:01
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/ Электромобили

Электрический VW Transporter "скопировал" ценник у бюджетных Tesla

2.7т
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Коммерческое подразделение компании Volkswagen выводит на рынок Европы долгожданную модель – электрическую версию VW Transporter, которую ранее производитель разработал с ателье ABT. Уже есть и цены на новинку.

Прас-лист на Volkswagen ABT eTransporter (именно так и называется розеточный вариант модели) стартует с 44 990 евро –– за эти деньги предлагается исключительно грузовой вариант фургона. Далее идёт грузопассажирский Транспотер за 49, 6 тыс. евро; замыкает линейку пассажирский вариант, стоимость которого – 56.5 тыс. евро. Таким образом, цена фургона VW оказались сопоставимы с бюджетными моделями Tesla – Model 3 и Model Y.

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Хотя, разумеется, сравнивать предложения VW и Tesla можно лишь абстрактно: это модели не только разных сегментов, но и с разными характеристиками. И у eTransporter они довольно скромные в сравнении с Теслами (а вот для развозного городского авто – вполне оптимальные): фургон оснащается электромотором мощностью 109 л.с. (кстати, состыковывается он с DSG с двумя сцеплениями), разгон до "сотни" составляет 17,4 сек, при этом максимальная скорость ограничена на отметке 90 км/ч, но за доплату её можно увеличить до 120 км/ч. Батарея – на выбор или емкостью 37,3 кВтч, или 74,6 кВтч. В первом случае запас хода составляет 132 км, во втором – 240 км. Аккумулятор ABT e-Transporter 6.1 можно зарядить при помощи устройства переменного тока на 7,2 кВт за 5,5 часов, а- на станции быстрой зарядки (CCS) мощностью 50 кВт – за 45 минут до 80%.

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Максимальная полезная нагрузка ABT e-Transporter 6.1 достигает 977 – 1096 кг (в зависимости от версии кузова), объем грузового пространства у цельнометаллической модификации – 6,7 кубических метров. В базовое оснащение машины входит мультимедиа с 6,5-дюймовым экраном, а самые дорогие исполнения могут похвастать светодиодной оптикой и развитым комплексом электронных ассистентов.

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen ABT eTransporter

Volkswagen Commercial

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что VW тайно отправил в производство новый электрический кроссовер.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Volkswagen электромобили новые авто
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