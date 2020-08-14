Электро-кроссовер Hyundai проехал без подзарядки более 1000 км

Официальный запас хода электромобиля Hyundai Kona Electric составляет чуть больше 400 км в зависимости от методики измерения. Однако, как оказалось, этот автомобиль может проехать в реальности намного больше – свыше 1000 км!

Именно такую автономность продемонстрировали сразу три электрических кроссовера Кона. По итогам трёхдневного теста на трассе Лаузицринг (Евроспидвей Лаузиц) в Германии они проехали 1018,7, 1024,1 и 1026 км соответственно (без единого подключения к розетке).

Электрические кроссоверы Hyundai проехали без подзарядки свыше 1000 км. Фото: Carscoops

В тесте, который длился почти 35 часов, участвовали три команды – две из Hyundai и одна из журнала AutoBild. Наблюдала за происходящим компания Dekra – европейская компания, которая занимается техосмотром автомобилей.

Электрические кроссоверы Hyundai проехали без подзарядки свыше 1000 км. Фото: Carscoops

Электрические кроссоверы Hyundai проехали без подзарядки свыше 1000 км. Фото: Carscoops

Все испытуемые автомобили были в одной комплектации и с одинаковыми шинами (это очень важный момент), при этом передвигались они с выключенным кондиционером и информационно-развлекательной системой (из оборудования работали лишь дневные ходовые огни – так требует законодательство). Средняя скорость движения автомобилей составила 29-31 км/ч, и, как заявляют в Hyundai, это отличный показатель – он отражает типичную скорость движения в европейском городе, где максимально разрешенная скорость на многих участках составляет 30 км/ч.

Электрические кроссоверы Hyundai проехали без подзарядки свыше 1000 км. Фото: Carscoops

"Этим тестом Kona Electric подтвердил то, что уже знают многие наши клиенты – это надежный, эффективный и экологичный кроссовер,который хорошо подходит для повседневного использования. Наши клиенты, владеющие Kona Electric или другими электромобилями Hyundai, могут рассчитывать на поездки на большие расстояния без подзарядки и без опасений по поводу запаса хода", – цитирует Юргена Келлера, управляющего директора Hyundai в Германии, Carscoops.

Электрические кроссоверы Hyundai проехали без подзарядки свыше 1000 км. Фото: Carscoops

Электрические кроссоверы Hyundai проехали без подзарядки свыше 1000 км. Фото: Carscoops

Напомним, Hyundai Kona Electric продается в двух версиях; в топовом варианте он выдает 204 л.с. мощности и может проехать на одном заряде 449 км по циклу WLTP/ 415 км по ЕРА.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Hyundai будет выпускать электромобили под новой маркой Ioniq.