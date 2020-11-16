Электрическую Alfa Romeo оценили в полмиллиона долларов

Итальянский стартап Totem Automobili представил первый экземпляр электрического рестомода Totem GT Electric, который оценили в $510 350.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Totem Automobili показал свое видение культового купе Alfa Romeo Giulia GTA 1965 года, причем, совершенно безвредного для окружающей среды.

Totem GT Electric totemautomobili.com

В марте нынешнего года компания показала первые тизеры новинки, а спустя 9 месяцев на свет появился первый из 20-ти запланированных электрокаров.

Totem GT Electric totemautomobili.com

По словам создателей, от "донора" Alfa Romeo Giulia используется только 10% компонентов, все остальное разработано и изготовлено заново. Например, несущая структура кузова из алюминия спроектирована специально для GT Electric. Для усиления конструкции в салон интегрирован каркас безопасности.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Вместо 4-цилиндрового бензинового двигателя в движение автомобиль приводит 518-сильный электромотор, крутящий момент которого достигает 980 Нм. Его питает тяговая батарея энергоемкостью 50,4 кВтч с водяным охлаждением. Двигатель находится в задней части машины, а место под капотом используется для различных электрических компонентов. Запас хода обещают не менее 360 км.

Totem GT Electric totemautomobili.com

По словам создателей, на разгон до первой "сотни" электрокупе потребуется всего 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 245 км/ч.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Totem Automobili взял за основу классические формы Alfa Romeo Giulia, но сделал современную интерпретацию ее облика. В частности, автомобиль стал шире, а кузовные панели выполнены из углепластика, включая новую радиаторную облицовку, в которую имплантировали квартет современных светодиодных фар.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Интерьер выглядит просто, но привлекательно. Пара карбоновых "ковшей" получили оригинальную кожаную отделку. Приборная панель выполнена в стиле автомобилей 60-х, а вся информация для водителя выводится на два небольших цифровых круглых дисплея в окладах из полированного алюминия. В угоду стилю в интерьере широко используются декоративные детали из полированного алюминия, есть классический "ручник" и рычаг переключения режимов работы электрической трансмиссии в ретро стиле с алюминиевым набалдашником.

Totem GT Electric totemautomobili.com

Первые покупатели получать свои Totem GT Electric летом будущего года. Несмотря на солидный "ценник" в €430 000 ($510 350), на большую часть машин, которые планируется изготовить, уже есть заказы.

Totem GT Electric totemautomobili.com

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