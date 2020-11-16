Электрическую Alfa Romeo оценили в полмиллиона долларов

Итальянский стартап Totem Automobili представил первый экземпляр электрического рестомода Totem GT Electric, который оценили в $510 350.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Totem Automobili показал свое видение культового купе Alfa Romeo Giulia GTA 1965 года, причем, совершенно безвредного для окружающей среды.

В марте нынешнего года компания показала первые тизеры новинки, а спустя 9 месяцев на свет появился первый из 20-ти запланированных электрокаров.

По словам создателей, от "донора" Alfa Romeo Giulia используется только 10% компонентов, все остальное разработано и изготовлено заново. Например, несущая структура кузова из алюминия спроектирована специально для GT Electric. Для усиления конструкции в салон интегрирован каркас безопасности.

Вместо 4-цилиндрового бензинового двигателя в движение автомобиль приводит 518-сильный электромотор, крутящий момент которого достигает 980 Нм. Его питает тяговая батарея энергоемкостью 50,4 кВтч с водяным охлаждением. Двигатель находится в задней части машины, а место под капотом используется для различных электрических компонентов. Запас хода обещают не менее 360 км.

По словам создателей, на разгон до первой "сотни" электрокупе потребуется всего 3,2 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 245 км/ч.

Totem Automobili взял за основу классические формы Alfa Romeo Giulia, но сделал современную интерпретацию ее облика. В частности, автомобиль стал шире, а кузовные панели выполнены из углепластика, включая новую радиаторную облицовку, в которую имплантировали квартет современных светодиодных фар.

Интерьер выглядит просто, но привлекательно. Пара карбоновых "ковшей" получили оригинальную кожаную отделку. Приборная панель выполнена в стиле автомобилей 60-х, а вся информация для водителя выводится на два небольших цифровых круглых дисплея в окладах из полированного алюминия. В угоду стилю в интерьере широко используются декоративные детали из полированного алюминия, есть классический "ручник" и рычаг переключения режимов работы электрической трансмиссии в ретро стиле с алюминиевым набалдашником.

Первые покупатели получать свои Totem GT Electric летом будущего года. Несмотря на солидный "ценник" в €430 000 ($510 350), на большую часть машин, которые планируется изготовить, уже есть заказы.

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