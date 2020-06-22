Электрический внедорожник Volkswagen показали на фото

После недавнего слива в сеть первых фото Volkswagen ID.4 без камуфляжа просочились новые изображения. В этот раз электрический внедорожник Фольксваген можно рассмотреть в хорошем качестве.

При этом в красном цвете показался новый кроссовер VW ID.4X. Буква Х в названии модели говорит об отдельной спецификации. Такой автомобиль отличается некоторыми изменениями в дизайне.

Volkswagen ID.4X демонстрирует дизайн глобальной модели; autohome.com.cn

Электрокроссовер VW ID.4X выполнен в стилистике VW ID.3; autohome.com.cn

В частности, у Volkswagen ID.4X другая передняя оптика, а декоративная вставка между фарами и бампер получили другой дизайн. Этими элементами электрокросс отличается от Volkswagen ID.4 Crozz, который будет доступен исключительно на китайском рынке. ID.4X, в свою очередь, демонстрирует внешность глобальной модификации модели.

Volkswagen ID.4 Crozz будет продаваться в Китае параллельно с ID.4X; autohome.com.cn

Официальный дебют нового электромобиля Фольксваген состоится до конца года. Ближайший родственник – VW ID.3, который построен на той же модульной платформе MEB и уже готовится к отправке покупателям. Если выйти за пределы модельного ряда VW, стоит вспомнить грядущий Skoda Enyaq, который технически является аналогом ID.4.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом Volkswagen, который прожил совсем недолго: покупатель разбил свою машину при выезде из автосалона.