Электрический седан Sony торжественно выехал на дороги

Компания Sony выкатила на дороги свой электромобиль. По случаю такого события она опубликовала видео, в котором новинку можно увидеть в движении в "естественной среди обитания".

Как выяснил OBOZREVATEL, электромобиль Sony по-прежнему находится в статусе прототипа Vision-S, который дебютировал в январе 2020 года на выставке электроники CES-2020 в Лас-Вегасе. Сейчас его вывели на первые дорожные тесты с целью проверки всех систем и подготовки к полномасштабным испытаниям, однако в Sony подчеркивают, что на поток модель ставить не планируют (их цель – демонстрация "перспективных технологий"). Во всяком случае, пока что.

Электромобиль Sony sony.net

Сейчас автомобиль тестируют не в Японии или даже США, а в Австрии. Связано это с тем, что машина базируется на платформе компании Magna Steyr (автосборончное предприятие, которое находится в австрийском Граце), инженерам которой и поручено проверить электрокар. К слову, также над разработкой авто трудились специалисты Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm. Сама же Sony отвечала в основном за электронику и ПО

Электромобиль Sony sony.net

О характеристиках Sony Vision-S известно, что его длина составляет 4,9 м, а ширина – 1,9 м. За движение электрокара отвечают два мотора общей мощностью 544 л.с. Отметку в 100 км/ч электроСони преодолевает за 4,8 сек, максимальная скорость составляет 240 км/ч. Масса авто – 2350 кг.

Электромобиль Sony sony.net

Электромобиль Sony sony.net

Электромобиль Sony sony.net

Электромобиль Sony sony.net

Среди других фишек концепта – автопилоте с 33 датчиками и акустика 360 Reality Audio с объемным звучанием и динамиками, встроенными в кресла.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Citroen представил самый дешевый электрокар на планете.

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